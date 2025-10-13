Las gafas del pacense que llevan Rauw Alejandro o Brytiago y que compiten contra grandes marcas en Dubái

Si existe un complemento que no puede faltar en un conjunto de ropa que se precie, más allá de unos pendientes o un bolso, son unas buenas gafas de sol. Desde las más icónicas —a todo el mundo se le viene a la mente una en concreto cuando escucha 'John Lennon'— hasta las más tradicionales, las gafas de sol, además de proteger los ojos, se han convertido en un verdadero sinónimo de moda. Y con sus raíces extremeñas como sello de identidad, GalferDexign ha conseguido ser, en poco más de cinco años, la marca de gafas que llevan artistas del momento como Rauw Alejandro o Brytiago.

GalferDexign nace en 2019 de la mano de José Fernández Gallego, primero registrada en Don Benito (Badajoz) y, posteriormente, ya en 2020, en Alemania, donde reside actualmente, como expresión de su "extremeñidad máxima". "Siempre he tenido ganas de aportar un poco de valor y llevar nuestra tierra por el mundo". Diseñador de coches de profesión, de repente pensó en ofrecer lo que mejor se le daba: el diseño.

De los coches a las gafas

Así, José apartó el chasis y las lunas y se embarcó en una aventura en la que explotar su talento uniéndolo a su deseo de emprender en Extremadura, dando como resultado a Galfer, "un gazpacho de todas mis pasiones", indica. Una concepción que también se aplica a su peculiar nombre. "Galfer es la combinación de mis dos apellidos, y Dexign, con x, porque quiero una marca que sea internacional y global, pero siempre con un toque extremeño", explica.

Por otro lado, señala José que las gafas fueron, en un principio, un elemento circunstancial. "Aunque estudié diseño de coches, yo sentía que tenía un diseñador de moda dentro de mí". Comenzó con zapatillas, después con relojes y cuando llegó el turno de las gafas, "me enamoré", cuenta. "Me gustó mucho el sentido de que es un producto que está en la cara de las personas, y se debe respetar lo que se pone ahí. Al final es moda, pero también es un utensilio médico", considera. Desde entonces, detalla, ha apartado otros productos, pero asegura que Galfer no es una marca de gafas, "es una marca de diseño".

Expositor de la colección de Galfer en la Feria Óptica de Italia Date Eyewear 2025. / Cedida

Lusitania, Diocles o Emérita Augusta

En cuanto a los nombres de las colecciones, en su página web destacan algunos como Lusitania, Diocles, Emérita Augusta o Saturnina, "para internacionalizar nuestra lengua, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ver el mundo" que, además, ha dado muy buenos resultados. "Llama mucho más la atención y les genera curiosidad. Una vez tuvimos un showroom en Miami, unos venezolanos vinieron y nos preguntaron por qué era 'jigueras' y no higueras; eso nos gustaba mucho", expresa José.

Sin embargo, a pesar de que las colecciones guardan una relación directa con Extremadura y España, "no somos precisamente profetas en nuestra tierra, en lo que respecta a las ventas", lamenta José, aunque sí en cuanto al apoyo. "La gente nos recibe con mucho cariño, pero espero que poco a poco lleguemos a ese público también". Al contrario, el país donde más mercado tienen es Italia, donde "nos quieren mucho, la verdad", comenta José. Holanda es la segunda y España se lleva la medalla de bronce. Le siguen Polonia, Francia, Venezuela y México.

Vision Expo Dubai

Asimismo, el éxito que está cosechando la marca les ha llevado también a participar en ferias a nivel óptico y de diseño, en Alemania, Italia y, la más reciente, en la Vision Expo de Dubái, en la que son finalistas y donde competirán con grandes marcas como Roberto Cavalli o Dior, con su modelo Jiguera, enmarcado en un estuche de cartón reciclado. "Es un honor para nosotros que Galfer esté ahí representando a Extremadura", celebra.

Y no solo en ferias, famosos de la talla de Rauw Alejandro, Brytiago o H.E.R. son algunos de sus selectos clientes y embajadores. "Ha funcionado todo de forma muy orgánica. Ahora la marca está creciendo, pero al principio era solo yo y no tenía el capital para acercarme a famosos y ofrecerles mis diseños". En cambio, continúa José, preparaban 'showrooms' donde estos iban y elegían personalmente las gafas.

"Me hace mucha ilusión porque se convirtieron en embajadores por gusto, las usan en su día a día sin que haga falta que nos etiqueten. Por ejemplo, Rauw las utilizó en un videoclip que tiene más de 100 millones de visualizaciones. Es muy bonito que gente así te elija para sus proyectos", destaca.

Además de diseño, valores

Pero para José, GalferDexign no es solo una marca en la que exponer los diseños que se le vienen a la mente. Es también un proyecto donde desarrollar acciones para erradicar un problema social que le toca muy de cerca: el bullying.

"Aparte de hacer diseño, quería aportar valor en un aspecto social con el que estuviera familiarizado y, por desgracia, el bullying lo conozco desde pequeño", relata. De esta forma, colabora anualmente con la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE), de la que también es embajador, ayudándoles en la creación y desarrollo de las distintas campañas que llevan a cabo.

Aun así, el empresario deja claro que estas acciones las hacen "de corazón". "De hecho, no las publicamos muchas veces precisamente por eso, porque no queremos que se piense que hacemos blanqueamiento de marca. Es algo muy profundo para nosotros", defiende.