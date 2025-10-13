Un recorrido por las cuatro Vías Verdes de Extremadura: más vivas que nunca

Un nuevo impulso a las Vías Verdes de una comunidad rica en naturaleza. Ese es el objetivo que persigue Extremadura y por el que ha celebrado las ‘Jornadas de fortalecimiento de los Caminos Naturales Vías Verdes supra autonómicas’.

El objetivo: reforzar y difundir el valor de las vías verdes, antiguas líneas ferroviarias reconvertidas en espacios para el turismo, el ocio activo y la movilidad sostenible, como instrumentos clave para promover un estilo de vida saludable, activo y accesible.

Estos recorridos, que obtuvieron el distintivo de Sendero Azul en 2024, suman entre ellas un total de 170 kilómetros, convirtiéndose en la segunda red autonómica en cuanto a longitud, por detrás de Galicia.

«Extremadura sigue estando verde»

Con la Hospedería Valle del Ambroz de Hervás como escenario, el director general de Turismo, Óscar Mateos, lo dijo alto y claro en las jornadas: «Extremadura sigue estando verde». Unas palabras que resuenan en sus más de 40.000 hectáreas calcinadas.

Ahora que la región trata de recuperarse, el objetivo es, precisamente, poner en valor que, tras los incendios, continúa siendo un espacio de «naturaleza viva». Y los Caminos Naturales Vías Verdes constituyen el ejemplo perfecto. «Son mucho más que rutas, se trata de auténticos corredores de vida que nos permiten redescubrir el territorio a un ritmo distinto», afirma Mateos.

Revulsivo para el territorio

En la misma línea, también destaca que «estos activos turísticos suponen un revulsivo para el territorio, ya que generan oportunidades de turismo sostenible, accesible y auténtico y son también una herramienta para revitalizar el medio rural, diversificar su economía y mostrar al visitante la riqueza de nuestras tradiciones, nuestra gastronomía y, sobre todo, la hospitalidad de nuestra gente».

Organizadas por la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, a través de la Dirección General de Turismo, en colaboración con la gerencia de Vías Verdes de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, las jornadas han reunido a expertos, instituciones y profesionales del sector para compartir experiencias y reflexiones en torno a estos caminos que conectan con la naturaleza, con la historia y también entre comunidades autónomas.

Ejemplo de ello fue el fortalecimiento del Camino Natural Vía Verde de la Plata que discurre entre Plasencia y Béjar (Salamanca), que une Extremadura con Castilla y León

Vías Verdes, itinerarios accesibles y adaptados

Asimismo, se habló del trabajo que viene realizando la Dirección General de Turismo para la gestión de los Caminos Naturales Vías Verdes de Extremadura, y se llevaron a cabo otras charlas sobre buenas prácticas y proyectos innovadores, y acerca de la importancia de adecuar las vías verdes como itinerarios accesibles y aptos para cicloturistas.

Las jornadas han sido posibles a través de fondos europeos y del Programa Experiencias Turismo España, del Ministerio de Industria y Turismo, en el marco del proyecto ‘Experimenta Vías Verdes’, del que es socio el ejecutivo regional. El principal propósito radica en conseguir, a través de distintas iniciativas, una transformación y mejora de la competitividad del valioso patrimonio ferroviario al servicio de una nueva demanda turística más verde, más digital y más inclusiva.

Las Vías Verdes son antiguos trazados ferroviarios en desuso o que nunca llegaron a utilizarse, hoy acondicionadas y reconvertidas en recorridos aptos para cualquier aficionado.

Vía Verde Ruta de la Plata. / Fundación de los Ferrocarriles Españoles

Vía Verde Ruta de La Plata

En primer lugar, comenzando por la provincia de Cáceres, se encuentra la Vía Verde Ruta de La Plata. Este camino sigue las huellas de la antigua línea de ferrocarril Astorga-Plasencia, conocida como ‘el ferrocarril de la Vía de la Plata’.

Con una longitud de casi 50 kilómetros, transcurre a lo largo de diferentes localidades del Valle del Ambroz, como Casas del Monte, Segura de Toro, Gargantilla, Aldeanueva del Camino, Hervás y Baños de Montemayor, atravesando bellos paisajes de robles, castaños y dehesas.

Una parada que vale la pena es el Museo Textil de Béjar, así como una excursión por la ciudad para disfrutar de su patrimonio histórico y artístico. También merece una mención especial Hervás y su Paisaje Protegido Castañar Gallego.

Su suelo firme de tierra compactada lo hace perfecto para cualquier perfil, incluidos usuarios en silla de ruedas.

Vía Verde de Monfragüe. / Fundación de los Ferrocarriles Españoles

Vía Verde de Monfragüe

A continuación, todavía en la misma provincia, se presenta la Vía Verde de Monfragüe que, de hecho, es una de las entradas para este parque natural. Tiene alrededor de 20 kilómetros -comenzando en Las Habazas (Malpartida de Plasencia) hasta el paso superior de la pista asfaltada del Caserío de Urdimalas- y es el trayecto que ha dejado el tramo de una vieja variante del ferrocarril Madrid-Valencia de Alcántara.

Una combinación entre el bosque mediterráneo y la dehesa, cuenta con una gran diversidad de especies, entre las que destacan los buitres negro y real; las águilas real, perdicera e imperial; las cigüeñas negra y blanca y el búho real, entre otras.

Además, esta Vía Verde es un verdadero sinónimo de naturaleza, puesto que los viajeros pueden caminar sobre pasarelas de madera viendo cómo el ganado pasta libre o contemplar la ya abandonada estación de Malpartida.

El pavimiento del recorrido, un tratamiento asfáltico cubierto de gravilla no es apto para personas en silla de ruedas.

Vía Verde de Vegas del Guadiana. / Fundación de los Ferrocarriles Españoles

Vía Verde de Las Vegas del Guadiana

Ubicada entre las provincias de Cáceres y Badajoz, se encuentra la Vía Verde de Las Vegas del Guadiana. Discurre por el trazado correspondiente a la línea de ferrocarril en desuso entre Talavera de la Reina y Villanueva de la Serena, pasando por las localidades de pasando por los municipios de Don Benito, Rena, Villar de Rena, Torviscal, Palazuelo (Villar de Rena), Madrigalejo, Campo Lugar y Navalvillar de la Pela.

Atraviesa dehesas, humedales, campos de labor y espacios naturales protegidos como el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, así como lugares de importancia comunitaria como río Guadiana Alto–Zújar, Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), los Llanos de Zorita y Embalse de Sierra Brava, Arrozales de Palazuelo y Moheda Alta, donde se pueden observar a diversas aves, entre las que destacan las grullas, disfrutando del invierno en la región.

Algunas paradas recomendables son el Castillo de la Encomienda y la Iglesia de la Asunción, en Villanueva de la Serena y las Minas de Logrosán (Mina Constanza y Centro de Interpretación) que permiten descubrir el pasado minero de la zona.

Su recorrido, con una longitud de más de 50 kilómetros sobre suelo firme mixto, asfalto y tierra compactada, lo hace perfecto para cualquier tipo de usuario, silla de ruedas e incluso para un paseo a caballo.

Vía Verde Mina la Jayona. / Fundación de los Ferrocarriles Españoles

Vía Verde Mina la Jayona

Finaliza este recorrido por los caminos naturales de la región la Vía Verde Mina la Jayona, en la provincia de Badajoz. La ruta se prolonga durante más de 30 km entre dehesas y cultivos, siguiendo a los pies de Sierra Morena parte de la antigua línea de vía estrecha Peñarroya-Fuente del Arco.

Merece una visita el Monumento Natural Mina La Jayona en Fuente del Arco, una vieja explotación minera de hierro, abandonada en 1921, en la que llegaron a trabajar hasta 437 mineros y se extrajeron más de 270.000 toneladas de hierro. Con un propio ecosistema de fauna y flora en su interior, se trata de un lugar visitable de gran interés geológico.

Los viajeros también pueden aprovechar para conocer el Parque de Conservación Las Quinientas en Berlanga, que cuenta con una gran muestra de árboles y plantas autóctonas como narcisos, orquídeas, crisantemos, hinojos, aulagas, tomillos, etc.

Su suelo firme, con triple tratamiento asfáltico, lo hace apto y accesible para usuarios que vayan a pie, en bicicleta o en silla de ruedas.