Brindis por la promoción exterior
El vino extremeño buscará brillar en la Barcelona Wine Week 2026
Trece bodegas podrán beneficiarse de las ayudas de Extremadura Avante
El Diario Oficial de Extremadura ha publicado este pasado miércoles la convocatoria de ayudas de Extremadura Avante para la participación agrupada de empresas extremeñas en la Feria Barcelona Wine Week 2026. De esta acción, que busca satisfacer las necesidades de mejora, expansión y promoción internacional de los productos vitivinícola de empresas de Extremadura, podrán resultar beneficiarias un máximo de trece empresas que cumplan con los requisitos de la convocatoria.
Stand individual
Las participantes contarán con un stand individual y con los servicios profesionales de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, S.L.U. antes, durante y después de esta acción de promoción en aspectos relacionados con la presencia como coexpositores, con el propósito de optimizar su participación en esta acción, según ha informado el Ejecutivo regional.
17 de octubre
Este evento, que se celebrará del 2 al 4 de febrero de 2026 en el recinto ferial de Montjuïc en Barcelona, se consolida como el gran escaparate del vino español ante el mundo. La cita reunirá a más de 1.300 bodegas procedentes de todas las comunidades autónomas, a 85 denominaciones de origen y otros sellos de calidad, que mostrarán la diversidad y excelencia del sector vitivinícola nacional. Con una previsión de más de 26.000 visitantes profesionales, de los cuales cerca del 20 por ciento serán internacionales, la feria volverá a convertirse en un punto de encuentro estratégico para el negocio, la internacionalización y la promoción del vino español. Se esperan más de 13.000 reuniones comerciales entre bodegas y compradores de mercados clave de Europa, América y Asia. Las solicitudes pueden presentarse hasta 17 de octubre.
