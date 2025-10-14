Se acaba el 'veroño' en Extremadura: se avecinan bajadas de temperaturas con caídas de hasta 10 grados

Extremadura vive su veroño, con temperaturas de hasta 31 grados, más propias de la primavera y el verano que del otoño. Sin embargo, este veranillo del membrillo tiene los días contados. Si bien, esta semana, las noches y las madrugadas continuarán frescas, en el resto del día predominará temperaturas templadas, en las siguientes jornadas se vivirá el descenso de los termómetros.

Mientras tanto, este martes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución por la tarde en zonas de sierra, sin descartar también brumas y bancos de niebla matinales en el este.

Las temperaturas máximas, en ligero ascenso, llegarán a los 31 grados en Badajoz, 30 en Mérida, 29 en Zafra y Plasencia y 27 grados en Cáceres, Navalmoral de la Mata, Trujillo y Llerena.

Pronóstico del tiempo en Extremadura. / EL PERIÓDICO

Por su parte, las mínimas, en ligero descenso o sin cambios, marcarán entre 12 y 16 grados en la provincia de Badajoz, al igual que en la de Cáceres. Con viento variable, flojo.

Pronóstico por días

Martes, octubre 14: mínima de 13 y máxima de (31°C). Principalmente soleado y muy cálido

Miércoles, octubre 15: mínima de 16°C y máxima 29°C. Parcialmente soleado y muy cálido

Jueves, octubre 16: mínima de 13°C y máxima de 28°C. Parcialmente soleado y muy cálido

Viernes, octubre 17: mínima de 14°C y máxima de 28°C. Principalmente soleado y cálido

Sábado, octubre 18: mínima de 15°C y máxima de 27°C. Continuará cálido, con nubosidad variable

Domingo, octubre 19: mínima de 14°C y máxima de 25°C. Intervalos de sol y nubes, con chubascos localizados en la tarde

Lunes, octubre 20: mínima de 12°C y máxima de 21°C. Intervalos de nubes y sol

La bonanza de las temperaturas concluye el próximo lunes, 20 de octubre, día en el que las temperaturas máximas experimentan una importante caída, ya que no se alcanzarán más de 21 grados. De hecho, según los meteorólogos, se experimentará un cambio muy acusado respecto a los días previos, pues las temperaturas no superarán los 25-28 grados centígrados.