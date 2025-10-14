El apagón se judicializa por las alusiones a Extremadura: Iberdrola denunciará a la presidenta de Red Eléctrica tras poner a una planta fotovoltaica de Badajoz en su origen

Desde los primeros días tras el apagón, Red Eléctrica y el propio Gobierno han venido señalando a un fallo en una de las grandes plantas fotovoltaicas del suroeste español como causa del apagón. Luego se precisó que estaba en Extremadura, y todos los ojos se posaron en la planta Núñez de Balboa. En su comparecencia durante la reciente comisión del Senado que estudia el cero energético del pasado 28 de abril, la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor ha incidido en su argumento y ha afirmado que se produjo "una mala gestión de una gran planta fotovoltaica en Badajoz, que se comportó de forma indebida y provocó una doble oscilación", matizando además que ya se había producido un fallo similar el año anterior y que los titulares de la misma achacaron a "un experimento".

Blanco y en botella. Beatriz Corredor ha culpado en comisión parlamentaria a la instalación Núñez de Balboa, cuya compañía titular es Iberdrola. Situada en los municipios de Usagre, Hinojosa del Valle y Bienvenida, fue conectada en abril de 2020 como la mayor de Europa, con una potencia instalada de 500 megavatios y 300 millones de inversión. Su capacidad es tal que puede cubrir las necesidades de energía limpia de 250.000 personas al año.

Defiende su "reputación"

Los comentarios sobre esta planta se han venido repitiendo durante los últimos meses, pero la comparecencia en el Senado ha sido definitiva para Iberdrola, que se niega en rotundo a que una de sus instalaciones figure como causante del cero energético y a que se le achaque una mala gestión como origen del mayor apagón registrado. De hecho, fuentes jurídicas de la compañía eléctrica han confirmado a este diario que emprenderá acciones legales contra la presidenta de Redeia (Red Eléctrica de España ) por menoscabar la "reputación" de la eléctrica.

La noticia fue adelanta este lunes por el diario 'El Mundo' y verificada por Iberdrola, que ha iniciado ya el trámite legal previo a la presentación de una denuncia contra Corredor, quien el 11 de septiembre, ante la comisión de investigación abierta por el Senado, volvió a señalar a las empresas eléctricas como las culpables, y apuntó que una de ellas reconoció que en 2024 estuvo haciendo un "experimento" en la gestión de la planta fotovoltaica de Badajoz --los nombres de las compañías han sido anonimizados en los informes--, justo donde estima que se desencadenó el cero energético.

Corredor insistió

Corredor afirmó que Red Eléctrica sabía que todo el proceso del apagón se inició a las 12.03 horas en una planta fotovoltaica de una empresa privada de Badajoz porque hay "constancia física", dijo en declaraciones recogidas por Europa Press.

"Podemos demostrar que la oscilación extraordinaria que empezó a las 12.03, de 0,6 Hz, provino de la mala gestión y de mal control de una planta fotovoltaica de alta intensidad instalada en la provincia de Badajoz, que se comportó de forma indebida y que provocó que el sistema se sintiera mucho más vulnerable como consecuencia de esa doble oscilación", subrayó.

El pasado mes de mayo, Iberdrola presentó también ante el Tribunal Supremo una acción por la que solicitaba una explicación normativa sobre la creación por el Gobierno del Comité para el análisis de las circunstancias que concurrieron en la crisis de electricidad del 28 de abril, que llevó al cero eléctrico a la Península Ibérica, con el objetivo de conocer su garantía jurídica.