Aprueban el uso del arco y perros de rastreo en el control de ungulados en Monfragüe

La Junta de Extremadura ha aprobado una modificación del Plan de Acción Selectiva para la gestión de las poblaciones de ungulados en el Parque Nacional de Monfragüe, con el objetivo de mejorar la eficacia del control de especies como el ciervo y el jabalí, cuya sobrepoblación amenaza la regeneración natural del bosque mediterráneo.

La resolución, publicada este martes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), actualiza el plan aprobado en 2021 e incorpora nuevos métodos de control, como el uso del arco y de perros de rastreo, que se suman a las armas de fuego ya contempladas.

Efectos en especies emblemáticas

Según la Consejería Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, la densidad excesiva de ungulados "está afectando gravemente a especies vegetales emblemáticas del parque", entre ellas encinas, alcornoques y el matorral noble. Además, esta sobrepoblación favorece la propagación de enfermedades como la tuberculosis bovina, que pueden afectar tanto a la fauna silvestre como al ganado doméstico.

El nuevo texto establece una jerarquía de métodos para el control poblacional, priorizando los procedimientos no letales, y regula las modalidades de actuación —recechos, aguardos y batidas—, que deberán desarrollarse bajo la supervisión de personal técnico especializado.

Aplicación

Las batidas se concentrarán entre los meses de octubre y diciembre, mientras que el rececho y el aguardo podrán aplicarse durante todo el año, en función del comportamiento de las especies objetivo.

La resolución también abre la puerta a que, a partir del cuarto año de aplicación, la Dirección del Parque pueda solicitar la colaboración de propietarios de fincas privadas dentro del perímetro de Monfragüe, siempre bajo control administrativo, para realizar actuaciones de control mediante batidas.

Periodos reproductivos

Asimismo, la modificación prorroga la vigencia del programa para alinearlo con el plan selectivo general y garantiza que todas las intervenciones respeten los periodos reproductivos de las especies protegidas incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura.

El objetivo final, según el documento, es "garantizar la sostenibilidad ecológica del Parque Nacional, proteger y restaurar su hábitat natural y favorecer la regeneración de especies autóctonas".

Estimación

Por otra parte, la Consejería Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha aprobado que el programa de acción selectiva de ungulados estará vigente durante toda la vigencia del Plan de acción selectiva de ungulados en el Parque Nacional de Monfragüe aprobado por resolución de 18 de marzo de 2021.

La estimación de capturas de ciervo y jabalí será proporcional a la nueva vigencia del programa determinada en esta resolución atendiendo a la estructura poblacional correspondiente en ambas especies.