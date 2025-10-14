Arranca la campaña contra la gripe en Extremadura con una vacuna de alta carga y más eficaz: estas son las novedades

La campaña para protegerse a las personas más vulnerables frente a la gripe y el covid ha arrancado este martes en Extremadura. Como se viene haciendo desde la pandemia de coronavirus, el Servicio Extremeño de Salud (SES) vuelve a ofrecer la doble vacunación conjunta a todos los extremeños de mayor edad, pero hay cambios. Mientras la vacuna antigripal se mantiene para los mayores de 60 años, embarazadas, personas con patologías crónicas y personal sanitario, la inmunización frente al covid se recomienda este año a partir de los 70 años, "ya que la circulación ha disminuido", destaca el SES.

La principal novedad de la campaña, no obstante, es la propia vacuna antigripal. Este año, se implanta de forma universal el uso de la vacuna Efluelda a todos los mayores de más de 60 años. Se trata de una vacuna de alta carga que, según explica el SES en una nota, ha demostrado "una mayor eficacia en la prevención de hospitalizaciones y cuadros graves en personas mayores". De este modo, Extremadura se convierte en una de las primeras comunidades en extender el uso de esta vacuna en este grupo de edad.

Para ello, el SES ha adquirido 275.300 dosis, con una inversión que supera los 3,9 millones de euros, que se administrarán en los centros de salud y consultorios médicos bajo cita previa y, a partir de noviembre, se podrá poner también sin cita por las tardes en algunos centros de salud seleccionados.

En total, la administración sanitaria espera alcanzar al 75% de la población diana (más de 300.000 personas) durante la campaña, que en principio se extenderá hasta finales de enero, aunque podrá prolongarse hasta febrero en función de la situación epidemiológica.

La vacuna de la gripe en la infancia: intramuscular e intranasal

La campaña contra la gripe incluye también a los más pequeños. Así, el SES recomienda la vacunación a los menores que nacieron a partir de enero de 2020 desde los seis meses de edad: entre los 6 y los 23 meses se administrará la vacuna intramuscular Vaxigrip y entre los 24 meses y los 5 o 6 años recibirán la vacuna intranasal Fluenz que genera inmunidad a nivel mucoso, "lo que mejora la protección y evita el uso de inyecciones, facilitando su aceptación", señala el SES

La administración sanitaria insiste que el objetivo de vacunar a los más pequeños es reducir contagios, ausencias escolares y bajas laborales de los padres.

La circulación del virus del covid disminuye

Respecto a la vacunación contra el covid, la principal novedad de esta temporada es que se recomienda ahora a partir de los 70 años, "ya que la circulación ha disminuido y la carga de la enfermedad grave se concentra en edades más avanzadas", destaca el SES. También se recomienda la vacunación a las personas con condiciones clínicas de riesgo como trasplantes, inmunosupresión patologías crónicas graves, embarazadas, personal sanitario, internos en centros sociosanitarios y convivientes de personas vulnerables.

No obstante, esta recomendación se mantendrá durante todo el año, ya que esta vacuna se podrá administrar en cualquier mes. Solo será necesario que hayan transcurrido al menos tres meses desde la última dosis o infección. En este caso, la vacuna frente al covid-19 que el Ministerio de Sanidad ha asignado a Extremadura es la Comirnaty, del laboratorio Pfizer, con un total de 115.000 dosis destinadas para adultos. Además, se han enviado 1.050 dosis pediátricas, 400 mini pediátricas y otras 16.680 dosis de vacunas de proteínas Bimervax, del laboratorio Hipra.

Pinchazo contra la bronquiolitis en adultos

Más allá de los virus respiratorios más habituales cuando comienza la temporada de frío, el SES también se está preparando para ampliar en noviembre la vacunación contra el Virus Respiratorio Sincitial (VRS), que este año por primera vez llegará a la población mayor de 60 años institucionalizada en residencias de mayores y a las personas trasplantadas de pulmón. "Esto supone un paso más en la protección de la salud de las personas más vulnerables, puesto que el VRS es una causa importante de morbilidad y mortalidad en la población adulta", señalan desde la Consejería de Salud.

Se mantiene también la vacunación entre la población infantil, que también comenzará en noviembre. Para ello, el SES ha comprado 15.000 dosis de esta vacuna, que ha supuesto una inversión de dos millones de euros, y espera llegar al mayor porcentaje de la población diana. "Esta vacunación pionera marca un hito en la prevención de las enfermedades respiratorias graves en personas mayores vulnerables y sitúa a Extremadura en la vanguardia de la prevención de enfermedades respiratorias graves".

De esta forma, Salud destaca que la campaña de vacunación otoño-invierno 2025-2026 refuerza su compromiso con la protección de la salud pública, especialmente de los colectivos más vulnerables. "Con una estrategia coordinada, nuevas vacunas adaptadas y una inversión cercana a los 6 millones de euros, el SES busca mejorar las coberturas, facilitar el acceso y reducir el impacto de las infecciones respiratorias en la región".