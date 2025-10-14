La conexión internacional del AVE extremeño se retrasa a 2034 y exigirá vía de ancho internacional, lo que obliga a replantear varios tramos

Los peores presagios, en cuanto a plazos, parecen cumplirse sobre el horizonte de puesta en servicio de la línea entre Lisboa y Madrid con paso por la comunidad extremeña, que se demoran hasta 2034, según habrían decidido, en conjunto y de común acuerdo, España, Portugal y la Comisión Europea. Aunque el documento aún no es oficial, entre los eurodiputados de la Comisión de Transportes circula ya un borrador de la denominada "Decisión de Ejecución" por parte de la Comisión Europea, que supone cambios drásticos con respecto al anterior acuerdo de 2018, que aludía al tramo entre Mérida y Évora. Dicho acuerdo queda definitivamente derogado. Ahora, la visión del proyecto responde a una estrategia verdaderamente internacional, que corresponde a la línea perteneciente a la Red Básica de Transporte Europeo denominada Lisboa-Madrid, dentro del Corredor Atlántico, y que abarca los tramos intermedios: Lisboa-Évora-Caia-Badajoz-Mérida-Cáceres-Plasencia-Talayuela–Madrid.

Las fechas contempladas ahora en el informe dividen la puesta en marcha en dos fases, de forma que en 2030, los tiempos de viaje entre Lisboa y Madrid se realice en cinco horas para acortarse a solo tres horas en 2034. Entre las novedades se incluye la conversión de toda la vía férrea al ancho europeo, en lugar del ibérico. Los motivos del retraso apuntan a razones "técnicas y presupuestarias" por parte lusa. Portugal tiene aún que construir el tercer puente sobre el Tajo, una obra compleja y costosa e indispensable para la línea internacional. Igualmente, el informe dado a conocer y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO EXTREMADURA, se contempla la posibilidad de construir una estación internacional en la Raya, y un 'by pass' en Cáceres.

Los tiempos y los plazos

Bruselas mantiene como objetivo la movilidad sostenible y la reducción de tráfico en una de las líneas aéreas más saturadas de Europa, la que enlaza las capitales española y portuguesa, con la supresión de unos 40 vuelos diarios. Pero el margen de cinco años sobre el plazo previsto, que coincidía con el Mundial de Fútbol que coorganizan los dos países, produce una demora que hace temer por la repercusión negativa en la competitividad en el caso de Extremadura.

Tiempos de viaje ferroviarios 2030 2034 / E. P

Es cierto que, con el nuevo horizonte los tiempos se reducen de forma significativa en el tramo español: el viaje Madrid–Badajoz bajará de las actuales 4 horas y media a unas 3 horas en 2030 y a 2 horas y media en 2034, mientras que Madrid–Cáceres se situará entre 1 hora y 45 minutos y 2 horas cuando el trazado esté completamente operativo.

El plan contempla, además, la modernización total de la línea Madrid–Extremadura, con instalación del sistema de señalización ERTMS, la electrificación completa y la construcción de nuevos tramos de vía entre Talayuela, Plasencia y Badajoz. En paralelo, Portugal deberá concluir el nuevo corredor Évora–Elvas–Caia y avanzar con el estudio del tramo de alta velocidad Caia–Badajoz, que se decidirá formalmente a finales de 2027.

Los riesgos de la demora

El nuevo documento extiende el ámbito del proyecto a todo el recorrido Lisboa–Madrid, y no solo al tramo Évora–Mérida. Fija por primera vez tiempos de viaje concretos y metas intermedias con control anual de avances. Obliga a ambos países a adoptar el ancho europeo estándar, condición necesaria para integrar la línea en el corredor Atlántico y conectar con la red francesa. Además, se crea un grupo de trabajo permanente entre España y Portugal, bajo supervisión del coordinador europeo del Corredor Atlántico, que deberá reunirse al menos una vez al año y remitir a Bruselas informes sobre obras, inversiones y posibles retrasos.

La Comisión Europea reconoce que los plazos iniciales en Portugal son difíciles de cumplir. La obra de la nueva línea Évora–Elvas, que debía estar lista en 2025, acumula retrasos por problemas técnicos y sobrecostes, lo que podría poner en riesgo parte de la financiación europea del programa Ferrovia 2020.

También preocupa la disponibilidad presupuestaria para acometer los estudios del tercer puente sobre el Tajo y del tramo de alta velocidad Caia–Badajoz, cuya construcción aún no está asegurada. Bruselas advierte de que los fondos europeos estarán condicionados al grado de cumplimiento de los hitos y a la cooperación efectiva entre ambos países. Para Extremadura, la hoja de ruta europea supone un impulso a la conexión ferroviaria, pero se mantiene cierto escepticismo. En 2030, el trayecto Madrid–Mérida se reducirá a tres horas y Madrid–Cáceres a poco más de dos, mientras que en 2034 la alta velocidad plena permitirá viajar de Badajoz a Madrid en unas dos horas y media. Pese al avance, la Comisión advierte de que los retrasos en el lado portugués podrían afectar a la puesta en servicio conjunta de la línea. Aun así, el proyecto queda definido como “prioritario para la cohesión territorial del suroeste europeo”, con especial impacto en la vertebración de Extremadura dentro del eje atlántico. La duda reside en cómo quedarán los servicios, es decir, las paradas en estaciones extremeñas, para que sea posible el objetivo último europeo, conectar dos capitales europeas que distan entre sí 625 kilómetros en solo tres horas.

Protestas por los retrasos del tren celebrada en Madrid / Juanjo Martín

En colectivos como el foro del Corredor Sudoeste que se reúne mañana en Madrid, organizado desde Extremadura y con presencia significada de autoridades y empresarios de la comunidad, las novedades han sido acogidas con decepción e insisten en el objetivo de la jornada: "Que los tramos españoles estén finalizados en 2030. La UE debería alinear las prioridades europeas con las prioridades territoriales españolas", señala el coordinador del Foro, Antonio García Salas. En el acto tiene prevista su intervención el comisionado español para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián.

Del lado político también ha surgido el mismo malestar. La eurodiputada extremeña Elena Nevado, ha reclamado el cumplimiento de los plazos iniciales: “Europa ha puesto el marco, pero ahora toca que los gobiernos cumplan. España y Portugal tienen que garantizar que el tren llegue a tiempo y que Extremadura no vuelva a quedarse atrás”. manifestó.