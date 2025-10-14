Extremadura lidera la participación española en un proyecto europeo contra enfermedades cardiovasculares y diabetes

Extremadura refuerza su papel como referente nacional en salud pública al liderar la participación española en la Acción Conjunta sobre Enfermedades Cardiovasculares y Diabetes (JACARDI), una iniciativa europea que reúne a 76 entidades de 21 países con el objetivo de combatir las desigualdades en salud y mejorar la atención a las enfermedades crónicas.

Presupuesto de más de 66 millones

Además de su papel como coordinadora nacional, Extremadura, a través de FundeSalud y el SES, encabeza uno de los once paquetes de trabajo del proyecto (WP10), centrado en la mejora de la autosuficiencia de pacientes con enfermedades cardiovasculares y diabetes. Esta línea busca desarrollar soluciones innovadoras que refuercen el autocuidado y contribuyan a la sostenibilidad del sistema sanitario.

El proyecto JACARDI está financiado en un 80 por ciento por la Comisión Europea a través del programa EU4Health, y cuenta con un presupuesto total de más de 66 millones de euros. En España, FundeSalud gestiona 6,8 millones de euros destinados a la implantación de 143 proyectos piloto que buscan reducir las desigualdades en salud y mejorar la atención a las enfermedades no transmisibles.

Participantes

La tercera Asamblea General de JACARDI, celebrada del 14 al 16 de octubre en Madrid, ha contado con la intervención de la directora general de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias, Silvia Torres Piles, quien ha subrayado el compromiso de la Junta de Extremadura con la equidad, la sostenibilidad y la innovación en salud.

También ha participado el director gerente de FundeSalud, José Luis González Sánchez, entidad que coordina a los once socios españoles implicados en el proyecto, entre ellos el Servicio Extremeño de Salud (SES).

Cuestiones

Durante la Asamblea se abordan cuestiones clave como la equidad de género en salud cardiovascular, la alfabetización sanitaria, la integración de itinerarios asistenciales y el diseño del futuro Plan Europeo de Salud Cardiovascular.

Con su liderazgo técnico y estratégico, Extremadura se consolida como un actor clave en la transformación de los sistemas de salud europeos hacia modelos más equitativos, sostenibles y centrados en las personas.