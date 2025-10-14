Huelga y paros por Palestina en Extremadura este miércoles tras el acuerdo de paz: estos son los servicios mínimos fijados por la Junta

Huelga general y paros de dos horas en apoyo a un Estado palestino libre, viable y soberano. Sindicatos y asociaciones propalestinas han convocado este miércoles, 15 de octubre, protestas en los centros de trabajo y en las calles del todo el país, incluido en Extremadura, donde ya se han fijado los servicios mínimos que deben funcionar al menos en la sanidad y en el sector del transporte de viajeros.

La movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (huelga general) y por CCOO y UGT (que se suman con paros parciales de dos horas) se mantiene tras el acuerdo de paz pactado entre Hamás e Israel y rubricado este pasado lunes en Egipto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi. ¿Por qué? "Ningún plan puede considerarse de paz duradera si excluye al pueblo palestino, si perpetúa la ocupación, o si ignora las resoluciones de Naciones Unidas", destacan CCOO y UGT. Ambos sindicatos han convocado además una concentración en la plaza de España de Mérida, a las 10.00 horas, con la presencia de las líderes de CCOO y UGT, María Berrocal y Patro Sánchez, respectivamente.

La jornada de huelga afecta a todos los sectores laborales del país durante las 24 horas de este miércoles, pero los paros de dos horas a los que han reducido la huelga los sindicatos mayoritarios se han fijado en diferentes horarios según los turnos de trabajo: por la mañana de 10:00 a 12:00 horas, por la tarde de 17:00 a 19:00 horas y en el turno de noche será de 02:00 a 04:00 horas.

¿Cuáles son los servicios mínimos?

En cualquier caso, para garantizar los servicios básicos en la jornada de protestas, la Junta de Extremadura ha establecido servicios mínimos en el Servicio Extremeño de Salud y el sector del transporte público por carretera en las rutas de competencia autonómica.

Según las resoluciones, publicadas hoy en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), la Consejería de Salud ha fijado que los hospitales funcionen este miércoles con la plantilla habitual de un domingo o día festivo. Estará garantizada la cobertura completa en servicios de urgencias, oncología médica y radioterápica, hemodiálisis y hospital de día oncohematológico, así como la atención a tratamientos inaplazables.

En el caso de la Atención Primaria, los centros de salud que cuenten con Punto de Atención Continuada (PAC) operarán como un día festivo, mientras que en los consultorios que no tengan PAC tendrán un médico y un enfermero para la atención urgente. También se mantendrán los servicios veterinarios en mataderos y el funcionamiento del Banco Regional de Sangre.

Por otro lado, la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda ha establecido también los servicios mínimos en el transporte público regular de viajeros por carretera. En este caso, las empresas que cuenten con menos de seis rutas diarias deberán mantener una de ida y otra de vuelta de forma obligatoria, mientras que las que superen esa cifra deberán garantizar el 50% de los trayectos, priorizando las que tengan mayor demanda. En todos los casos, se deberán mantener las primeras y últimas salidas del día.

La resolución de la Junta también señala que las estaciones de autobuses deberán mantener el personal indispensable para garantizar los servicios mínimos fijados.

¿Qué se reivindica en esta jornada de huelga?

Tanto CCOO como UGT insisten en la necesidad de la movilización por una Palestina libre: "condenamos la política de genocidio y colonización ilegal del gobierno israelí en Gaza y Cisjordania". Así, los ambos sindicatos reivindican que el alto el fuego sea "permanente y verificable" y que se garantice el acceso inmediato de ayuda humanitaria. También urgen la reconstrucción de Gaza en beneficio del pueblo, "no de intereses externos", y la retirada de las tropas israelís de los territorios ocupados.

Las centrales sindicales insisten, además, en la suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel y en la imposición de sanciones a las empresas que se lucran de la ocupación. También exigen la prohibición del comercio de armas con Israel, la cooperación urgente de las administraciones españolas con Palestina y la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes de guerra.

Medidas con las que defienden una paz justa y duradera que permita el reconocimiento de un Estado palestino libre, viable y soberano.