"Las muertes neonatales no pueden quedar relegadas en el olvido"

La muerte de un hijo a los 4 meses de edad y, con ello, el dar visibilidad a la sociedad de este tipo de pérdidas que suelen quedar relegadas al olvido, es la trama principal de esta producción audiovisual. Estas, suponen un dolor para la gente cercana a las familias que acaban silenciándolo, y, mediante este documental, se le pretende dar un altavoz a estas situaciones.

En la sede de la Fundación CB, mañana, a las 19:00 horas, en la calle Montesinos 22, se proyectará el documental “Una estrella fugaz”.

Una producción, dirigida por Ignasi Guerrero y Arturo Méndiz, que se estrenó el pasado año y ya ha sido proyectada en diferentes comunidades autónomas, principalmente a través de grupos de apoyo como la Asociación ALLÁ.

"La gente no lo conoce, no sabe qué es esto. El mundo de las UCI neonatales y pediátricas, en el que familias y personal sanitario tratan de salvar la vida de tantos niños, es un mundo duro y, al mismo tiempo, hermoso. Ahí estuvo mi hijo Pep luchando durante cuatro meses por vivir", expresa el director del documental, Ignasi Guerrero, en la web del mismo.

Sandra Díaz, asociación ALLÁ / Sandra Díaz

“Documentales de este formato existen varios, desde la Asociación, nos pusimos en contacto con la productora que llevaba concretamente este y se ha conseguido poder reproducirlo en la sede de la Fundación CB, en Badajoz. En verano, ya se proyectó el de “Otras madres” en esta misma ubicación”, afirma Sandra Díaz Fraidíaz, presidenta de la Asociación ALLÁ.

Cada vez se están realizando más documentales y películas que reflejan esta realidad y ayudan a romper este tabú, esto supone un gran avance para tratar este tema de una manera más natural y sana.

Un documental necesario

Un proyecto muy necesario. La Asociación ALLÁ, nació oficialmente en el año 2017 y está formada por un grupo de madres y padres, cuyo objetivo es el de visibilizar a nivel social, las pérdidas gestacionales y perinatales, además, se le ofrece a las familias un apoyo y acompañamiento a través de grupos de ayuda mutua, a todos los que pasan por esta dura experiencia.

“Desde la asociación se realizan reuniones presenciales para prestar esa ayuda, también se tiene contacto con otras familias mediante las redes sociales. Unas veces se desplazan a Cáceres, y otras a Badajoz, para mantener estas charlas, que, son parte fundamental para llevar este proceso de la mejor manera posible”, comenta la presidenta de la asociación.

Aparte de estas reuniones presenciales, desde la asociación se programan diferentes actos como los que se van a llevar a cabo este mes de octubre, que es el de la concienciación sobre las pérdidas gestacionales a nivel internacional. Ya llevan unos años realizando diferentes eventos, como el Día del Recuerdo, que esta edición se celebrará en Cáceres, o, el que se va a celebrar en Badajoz el miércoles 15 de octubre, mediante la reproducción del documental “Una estrella fugaz”.