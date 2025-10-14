Mujeres policías locales de Extremadura reclaman más visibilidad y condiciones de igualdad en la profesión

La Asociación de Mujeres Policías Locales de Extremadura (ASEMPOL), que lleva cerca de una década trabajando por la igualdad, la formación y el apoyo a las agentes en activo, ha reiterado este jueves en la ciudad de Badajoz la necesidad de avanzar en medidas que favorezcan la incorporación y el crecimiento de la mujer en los cuerpos policiales.

Así lo ha subrayado Carolina Aguirre, policía local en Cáceres e integrante de la entidad, tras mantener un encuentro con el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

En su intervención, ha destacado que actualmente las mujeres representan apenas un 10% del total de la plantilla en Extremadura, “una cifra muy pequeña pero que esperamos que vaya en crecimiento”.

Por otro lado, Aguirre ha recordado que la asociación nació hace 10 años con el propósito de dar mayor visibilidad a la mujer dentro de la Policía Local, tanto en el acceso a la profesión como en la mejora de sus condiciones laborales y en las oportunidades de desarrollo profesional. “Queremos que se nos escuche y que se tengan en cuenta nuestras propuestas. Hay cuestiones que no podemos resolver en nuestros encuentros internos, y por eso acudimos a las instituciones, con las que estamos trabajando de la mano para que esto crezca”.

En esta línea, ha reconocido que uno de los principales frenos para la incorporación de las mujeres es el desconocimiento de la profesión y la percepción distorsionada que existe sobre el trabajo policial. “Es una profesión muy bonita, pero a veces se genera una idea que no corresponde a la realidad y es bueno dar una oportunidad para que se conozca. También pesan mucho las pruebas físicas, que suelen marcar la decisión de muchas mujeres sobre si podrán o no acceder. Por eso siempre estamos intentando que las condiciones sean realistas y alcanzables”.

La mujer en el entorno rural

Entre las demandas planteadas, ASEMPOL insiste en la necesidad de incentivar acciones positivas que impulsen el aumento de mujeres en los cuerpos policiales, algo que podría abordarse en la reforma de la ley de coordinación de policías locales. También ponen el foco en la realidad de las agentes en entornos rurales, que a menudo afrontan problemáticas específicas.

Precisamente, para abordar la situación de la mujer en el entorno rural se abrirá un espacio de debate en el marco de la I Feria Extremeña de Seguridad (FEXPOL), que se celebrará los días 3 y 4 de octubre en Cáceres.

Se trata de un evento pionero en la región que nace con la intención de convertirse en referente nacional en seguridad pública, innovación tecnológica y funciones policiales.

La cita reunirá a profesionales, instituciones, empresas y cuerpos operativos en un espacio de formación, divulgación y colaboración, con una amplia zona expositiva y un programa de ponencias, mesas redondas y exhibiciones.

Con esta iniciativa, la asociación pretende no solo dar visibilidad al trabajo policial, sino también ofrecer a la región una plataforma para conocer soluciones innovadoras y generar sinergias en materia de seguridad.