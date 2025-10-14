El PP extremeño se revela contra el "cuponazo nuclear catalán": Sánchez pacta mantener sus dos centrales mientras aboca Almaraz al cierre

Almaraz será la primera central en caerse de la producción nuclear en España. La unidad I se desconectará en noviembre de 2027 y la unidad II en octubre de 2028, según el programa de clausura de estas instalaciones recogido en el VII Plan General de Residuos Radiactivos. Su continuidad comienza a estar seriamente comprometida, porque estas plantas necesitan conocer su futuro con mucha antelación para programar compras de combustible, renovación de licencias del personal... Además, el sector energético tiene claro que las renovables necesitan al menos un lustro (se baraja 2030) para poder cubrir la demanda eléctrica, a falta todavía de sistemas eficaces de almacenamiento a gran escala.

¿Por qué no negocia entonces el Gobierno una prórroga con las energéticas? Hay dos escollos. Primero, se trata de un tema con una fuerte carga ideológica para la coalición de Gobierno. Segundo (y también relacionado), habría que revisar una fiscalidad que ahora mismo no permite que sea rentable la energía nuclear en España, según las grandes compañías. Almaraz paga 435 millones en impuestos, una cantidad que cuestiona su viabilidad. El Ejecutivo de Sánchez no parece dar su brazo a torcer en este sentido.

Si los problemas son similares para las cinco centrales nucleares del país (albergan un total de siete reactores)... ¿Podría el Gobierno negociar unas condiciones distintas con unas autonomías frente a otras? El PP de Extremadura se ha levantado este martes contra esta posibilidad. El portavoz regional del partido, José Ángel Sánchez Juliá, ha clamado contra el "cuponazo nuclear catalán" que, según ha indicado, podría haber sido acordado con independentistas previo cierre de la Central de Almaraz.

"Mucho nos tememos que el PSOE quiere convertir Extremadura en el laboratorio en el que experimentar, cerrando Almaraz y así salvar las centrales nucleares catalanas", ha sentenciado Sánchez Juliá, quien se ha referido de este modo a publicaciones del diario Abc, relativas a que "el cuponazo nuclear catalán ya está negociado" con los partidos independentistas.

Esto, según ha apuntado en rueda de prensa este lunes en Mérida, en resumen significa "cerrar Almaraz para salvar las centrales nucleares catalanas y para que así Pedro Sánchez tenga presupuestos", algo que a su juicio "es una vergüenza" ante la que además entiende que no se debe mantener "silencio" por parte del PSOE en Extremadura.

De hecho, Juliá ha reprochado a Miguel Ángel Gallardo, líder regional de los socialistas, que no haya salido a defender a la comunidad frente a estas posibles diferencias, y se ha preguntado si los diputados extremeños del PSOE en el Congreso "van a tragar para que con su voto se cierre Almaraz" y "mantener el sillón en el Congreso". "Lo único que está claro es que en el PSOE de Extremadura están dispuestos a vender a Extremadura por salvar a Pedro Sánchez", ha lamentado.

Cabe recordar que la continuidad o no de Almaraz resultará decisiva en el desembarco de distintos proyectos que necesitan tener garantizado un fuerte suministro eléctrico, entre ellos los dos mayores centros de datos de España que, de la mano de la sociedad Merlin Properties, quieren implantarse en Valdecaballeros y Navalmoral, este último al abrigo de la central por la cantidad de energía que necesita (son instalaciones punteras en almacenamientos de datos para IA). Sin olvidar otras iniciativas que tienen planes en el Expacio Navalmoral, entre ellas la gigafactoría de baterías de litio, y sobre todo los 3.000 puestos de trabajo que genera la propia planta.

Sánchez Juliá ha defendido que "Extremadura no es moneda de cambio de los chanchullos del PSOE con sus socios independentistas", y ha rechazado que una vez más lo extremeños sean los "paganinis de las cuitas internas del PSOE". Frente a ello, ha subrayado el reciente compromiso de la presidenta de la Junta, María Guardiola, de rebajar la ecotasa con el fin de allanar la continuidad de la planta. En este sentido, el portavoz ha recordado que si Almaraz cierra, "la recaudación por la ecotasa, por el IRPF y por cotizaciones a la Seguridad Central relacionadas con dicha planta será "cero".

Por último, Juliá ha recodado que la energía nuclear ya está catalogada como "limpia" por la Comisión Europea y además es "necesaria" para la soberanía energética de España.

Rechazo del Congreso a debatir la Tasa Enresa

Por último, Juliá ha lamentado que Pedro Sánchez quiera "silenciar la voz de los extremeños" en el Congreso, al no permitir el debate de la proposición de ley aprobada en la Asamblea de Extremadura para defender la rebaja de la tasa Enresa. "Pedro Sánchez nos ha vetado. Pedro Sánchez nos silencia. Porque tienen miedo a que se escuche la voz de Extremadura en Madrid. Porque tienen miedo a que el Congreso de los Diputados le vuelva a decir que sí tienen que continuar todas las centrales nucleares, como ya ha pasado en dos ocasiones a propuesta del Partido Popular", ha sentenciado.

La tasa Enresa es una aportación económica de las centrales nucleares españolas destinada a financiar la gestión de los residuos radiactivos y el futuro desmantelamiento de estas instalaciones al final de su vida útil. Las eléctricas se vienen quejando de la subida que el Gobierno le ha inyectado, por encima de lo estipulado entre ambas partes.

También la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha criticado las "prisas" del Gobierno de España con respecto al cumplimiento del calendario de cierre de la central nuclear de Almaraz, al tiempo que "pacta en otros territorios", en alusión a Cataluña, la continuidad de sus instalaciones.

La consejera extremeña ha remarcado que para el Ejecutivo extremeño los 4.000 empleos de la central son "prioritarios" y por tanto es "fundamental" que siga abierta más allá de este horizonte, y de ahí que vaya a hacer "todo lo que esté en su mano", en alusión a la modulación de la ecotasa regional avanzada por la presidenta extremeña, María Guardiola, el pasado viernes.

"Ojalá esas prisas que tienen con Extremadura" las tuvieran, ha dicho, "con otros territorios, que también tienen figuras impositivas iguales", ha indicado, para añadir que Cataluña tiene el mismo impuesto, con el que recauda 188 millones de euros al año. Y es que, si Vandellós y Ascó continúan abiertas van a seguir siendo contribuyentes y, por tanto, "nutriendo de recursos a la Hacienda de la Generalitat".