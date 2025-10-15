Unos 300.000 extremeños están llamados a vacunarse contra la gripe: «Salva vidas»

Vacunarse contra la gripe «salva vidas», asegura el médico de familia y presidente del Colegio de Médicos deCáceres, Evelio Robles. Y salva vidas, añade, principalmente de las personas más vulnerables para las que una infección vírica, a priori inofensiva, podría convertirse en letal. Por eso, «todos los colegios profesionales, las sociedades científicas y los médicos en general recomendamos la vacunación, porque si podemos prevenir que los pacientes con más riesgo desarrollen la enfermedad, evitaremos su descompensación y habrá menos fallecimientos», explica Robles.

Y por ello acaba de estrenarse en Extremadura la campaña de vacunación contra la gripe, y también frente al covid. Son unas 300.000 personas las que están llamadas desde este pasado martes a protegerse con la dosis antigripal: los mayores de 60 años, las embarazadas, las personas con patologías crónicas e imnunodeprimidas, pero también aquellos que los rodean (convivientes, cuidadores y personal sanitario y sociosanitario,...). «Protégete, protégeles, es el mensaje más importante», subraya Robles.

En total, el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha adquirido 275.300 dosis, con una inversión que supera los 3,9 millones de euros, de las que la mayoría son de la vacuna Efluelda que recibirán todos los mayores de 60 años. Se trata de una vacuna antigripal de alta carga, que ha demostrado una mayor eficacia en la prevención de hospitalizaciones y cuadros graves en personas mayores, señala el SES. Se convierte así Extremadura en una de las primeras comunidades en implantar Efluelda de forma universal en este grupo de edad, subrayan desde la Consejería de Salud.

Muertes, todos los años

El presidente de los médicos cacereños recuerda que todos los años, históricamente, hay algún fallecimiento por efecto directo de la gripe o por complicaciones secundarias de la infección viral, por ello insiste en la vacunación de las personas más frágiles y de su entorno. Y eso incluye también a los más pequeños, para los que también está recomendada la vacuna para los nacidos a partir del 1 de enero de 2020: entre los 6 y los 23 meses se administrará la vacuna intramuscular Vaxigrip y entre los 24 meses y los 5 o 6 años recibirán la vacuna intranasal Fluenz que genera inmunidad a nivel mucoso, «lo que mejora la protección, reduce contagios, ausencias escolares de los niños y laborales de los padres y evita el uso de inyecciones, facilitando su aceptación».

Todas las dosis se administrarán en los centros de salud y consultorios médicos bajo cita previa y, a partir de noviembre, se podrá poner también sin cita por las tardes en algunos centros de salud seleccionados. En total, la administración sanitaria espera alcanzar al 75% de la población diana (más de 300.000 personas) durante la campaña, que en principio se extenderá hasta finales de enero, aunque podrá prolongarse hasta febrero en función de la situación epidemiológica. En todo caso, recuerda Robles, la mayor incidencia de gripe se espera habitualmente desde finales de noviembre hasta la primera quincena de enero, y por eso la vacunación arranca entre 4 y 6 semanas antes de la llegada de los primeros casos.

Pero esta nueva campaña también presta especial atención al covid, cuya circulación está disminuyendo aunque no dejan de registrarse casos durante todo el año, según confirma Robles. «No es un virus tan estacional como la gripe y se ven casos en consulta con cierta frecuencia», señala.

Llamamiento frente al covid

Por eso el SES recomienda también la vacunación contra el coronavirus y aumenta este año la edad: para las personas mayores de 70 años, «ya que la carga de la enfermedad grave se concentra en edades más avanzadas», destaca. No obstante, esta recomendación se mantendrá durante todo el año, ya que esta vacuna se podrá administrar en cualquier mes. Solo será necesario que hayan transcurrido al menos tres meses desde la última dosis o infección. En este caso, la vacuna frente al covid-19 que el Ministerio de Sanidad ha asignado a Extremadura es la Comirnaty, del laboratorio Pfizer, con un total de 115.000 dosis destinadas para adultos. Además, se han enviado 1.050 dosis pediátricas, 400 mini pediátricas y otras 16.680 dosis de vacunas de proteínas Bimervax, del laboratorio Hipra.