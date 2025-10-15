El consejero Santamaría destaca que el liderazgo femenino en Extremadura se ha duplicado, alcanzando el 2,6% de puestos directivos

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de Extremadura, Guillermo Santamaría, ha inaugurado este miércoles en Cáceres la II edición del Foro Conectando Liderazgos, un evento que, según sus palabras, se consolida como "referente en la promoción del emprendimiento, el talento y el liderazgo femenino en Extremadura".

Santamaría ha resalto que el foro es "un compromiso con el futuro de Extremadura" y con la construcción de un modelo empresarial basado en la "igualdad de oportunidades, la innovación y la colaboración".

Infografía sobre liderazgo femenino y emprendimiento. / EL PERIÓDICO

Duplicado el liderazgo directivo y crecimiento del emprendimiento

El consejero ha proporcionado datos que reflejan el avance del papel de la mujer en el ecosistema empresarial extremeño:

Liderazgo directivo : El liderazgo femenino en puestos directivos se ha duplicado en el último año, pasando del 1,2% al 2,6%.

: El liderazgo femenino en puestos directivos se ha duplicado en el último año, pasando del 1,2% al 2,6%. Emprendimiento : La tasa de emprendimiento femenino alcanzó el 11,5% en 2024, y las proyecciones para 2025 apuntan a un crecimiento cercano al 12%.

: La tasa de emprendimiento femenino alcanzó el 11,5% en 2024, y las proyecciones para 2025 apuntan a un crecimiento cercano al 12%. Nuevos autónomos: El 80% de los nuevos autónomos en la región son mujeres, sumando un total de 27.769 afiliadas al RETA.

Santamaría ha afirmado que estas cifras "reflejan el dinamismo y la fuerza del ecosistema empresarial femenino extremeño".

Compromiso institucional y actividades del foro

En este sentido, el titular de Economía de la Junta de Extremadura ha subrayado el compromiso político con la igualdad, destacando que "el liderazgo femenino se siembra desde lo alto" y ha expresado su orgullo por pertenecer a un Gobierno presidido por una mujer, María Guardiola, que cuenta con una mayoría de consejeras.

Asimismo, ha puesto en valor iniciativas como Ellas Lideran, impulsada por la Dirección General de Empresa, que ha celebrado 12 sesiones con la participación de más de 500 personas.

El foro, organizado por Extremadura Avante y con más de 500 personas inscritas, busca conectar talentos y liderazgos. Cuenta con un cartel de ponentes de alto nivel, incluyendo a Berta Collado, Tati Ballesteros, Mireia Trepat y Samantha Vallejo-Nágera, además de una Mesa de Excelencia Empresarial con referentes extremeñas como María José Cuenda, Natalia Barrio, Carolina Ruiz e Inmaculada González.

Para concluir su intervención, Santamaría ha animado a los participantes a seguir "conectando liderazgos, compartiendo talento y construyendo juntos una Extremadura más fuerte e innovadora", bajo la premisa de que "el éxito no se sueña, se trabaja para llegar a él".