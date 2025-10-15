Un familiar de la mujer atropellada por su pareja en La Codosera: "La arrolló dos veces y se fue"
Mariano García, tío de la víctima, relata que el detenido "no se llevaba bien con nadie" y que la familia, que vive a pocos metros del lugar del suceso, está completamente destrozada
"Vinimos corriendo para acá y la encontramos tirada en medio de la calle, en un charco de sangre". Con la voz rota, Mariano García Moreno, tío de la mujer de 46 años muerta en el atropello ocurrido la noche de este martes en La Codosera (Badajoz), recuerda cómo llegó al lugar de los hechos poco después de que su sobrina fuera arrollada por su pareja en la calle Enrique Tierno Galván.
La familia, asegura, está completamente destrozada. Los padres de la víctima viven apenas unas casas más adelante y presenciaron buena parte de lo ocurrido.
Mariano subraya que, cuando llegó, ya no había nada que hacer. "La atropelló dos veces, primero hacia adelante y luego marcha atrás. Luego él se fue, salió disparado", relata.
El conductor se marchó del lugar tras el atropello y fue detenido poco después en el cruce de La Codosera con la carretera de Barcarrota, cuando intentaba huir.
El hombre, cuenta Mariano, no mantenía buena relación con la familia de la víctima ni con la suya propia. "No se llevaba bien con los de ella ni con los de él. Con sus propios padres tampoco. Me dijeron que lo habían echado de su casa", afirma.
La autopsia se ha completado ya, y el cuerpo de la mujer ha sido trasladado de nuevo a La Codosera, donde será velado durante la jornada de hoy antes de recibir sepultura mañana.
