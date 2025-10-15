La Junta anuncia una inversión "histórica" de 397 millones para todos los municipios extremeños

397 millones de euros recibirán los municipios extremeños este 2026. Es el anuncio de una inversión "sin precedentes a favor del municipalismo" que ha hecho este miércoles el consejero de Presidencia, Abel Bautista, en la reunión del Consejo de Política Local de Extremadura. Una cifra "récord" que refleja, según ha destacado la Junta, el "compromiso" de María Guardiola con los 388 municipios, pedanías y entidades locales de la región.

Desde el gobierno autonómico se incide en que esta inversión "histórica" consolida la senda inicia en 2023 y 2024, al tiempo que recuerda la asunción de competencias hasta hace poco de las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, como el Programa de Colaboración Económica Municipal de Empleo (PCEM), "lo que ha supuesto un esfuerzo extra de 48 millones de euros entre 2023 y 2026".

En este sentido, subraya que el número de PCEM ha pasado de siete en 2023 a 14 en 2026, con proyectos "más específicos y adaptados a las necesidades reales del territorio".

Incremento presupuestario

En cuanto al montante de presupuestos para 2026, recoge aumentos "destacables" en áreas estratégicas para el desarrollo local como el PCEM, que con una dotación de 52,7 millones de euros, se ha incrementado un 3,28% respecto a 2025, y con él que se persigue que las entidades locales contraten a personas desempleadas demandantes de empleo.

De igual modo, se incrementa el de Orientación y Prospección Laboral para mejorar la empleabilidad de los desempleados, al que se destinan 6,7 millones de euros, lo que supone un 23% más.

En cuanto a la atención a mayores, destacan servicios residenciales para dependientes, con un presupuesto de 41,17 millones (+15%); ayuda a domicilio, dotado con siete millones (+30%) y los servicios de proximidad con 3,5 millones (+76%).

Por último, durante el Consejo de Política Local se han presentado dos nuevos PCEM que arrancarán en 2026, como son el programa de Fomento del Empleo para la Práctica Profesional, con 1,2 millones de euros para facilitar la inserción laboral de personas desempleadas, y el programa de Atención a las Familias, dotado con 3,7 millones, dirigido a núcleos familiares en situación de crisis o vulnerabilidad social, con especial atención a aquellas con menores en situación de riesgo.