Autovía extremeña: luz verde a un tramo de 11 kilómetros de la nueva A-43 para conectar Torrefresneda y Santa Amalia

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado luz verde al expediente de información pública, al documento técnico y al Estudio de Impacto Ambiental del nuevo tramo de la autovía A-43 del Guadiana, entre Torrefresneda y Santa Amalia, en la provincia de Badajoz, cuyas obras de construcción se estiman en 78,31 millones de euros (IVA incluido).

La aprobación se hace una vez concluido el procedimiento de Evaluación Ambiental Ordinario. El anuncio correspondiente será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Un vehículo en la A-43, que está ya construida a partir de Ciudad Real. / Cedida

Se trata de una autovía de nuevo trazado (A-43) comprendida entre los municipios de Guareña, Santa Amalia y Medellín, en la provincia de Badajoz, con una longitud de unos 11 km y dos carriles por sentido.

Cada calzada medirá 7 metros de ancho, con 2 carriles de 3,5 m cada uno, y con arcenes de 2,5 metros en el exterior y 1,5 metros en el interior.

El origen de su trazado se produce en el enlace 316 de la autovía A-5, a la altura de Torrefresneda, conectando en su tramo final en el km 94,440 de la carretera N-430, al este del municipio de Santa Amalia.

Tres enlaces

En su recorrido, se diseñan tres enlaces: con la A-5 (km 0, modificación del enlace existente); con la carretera N-430 (semienlace en km 4,515); y con la carretera EX-206 (km 8,810, glorieta a distinto nivel).

También se incluye la mejora de la intersección existente entre la carretera N-430 y la carretera EX-206, mediante una glorieta a nivel (km 92,300 de la N-430) y se proyectan siete pasos superiores, tres viaductos (uno sobre el río Búrdalo y dos sobre la glorieta del enlace con la EX-260) y un pórtico (sobre el río Cagánchez) y varios marcos de drenaje transversal.

Una petición histórica

Los vecinos de distintos municipios afectados por el trazado de la N-430 llevan largo tiempo demandando al Gobierno central la "urgente conversión" de esta carretera nacional en la Autovía A-43. La última protesta tuvo lugar el pasado 24 de junio, con la participación de 1.500 personas llegadas a Santa Amalia desde diversas localidades por las que discurre el trazado de esta vía, y que además contaron con el apoyo de plataformas ciudadanas, ayuntamientos, asociaciones empresariales, sindicatos, organizaciones profesionales agrarias, empresarios y agricultores.

Así, tras una pancarta en la que podía leerse 'Por el desdoblamiento de la nacional 430. No más muertes en nuestra carretera', los asistentes defendieron que la autovía A-43 sería "una infraestructura clave para el desarrollo y la seguridad de amplias zonas del suroeste peninsular".

Se trata de una vía con gran intensidad de tráfico, volumen de mercancías y accientes con víctimas mortales. Curiosamente, esta carretera, que cruza la península desde el este hasta el oeste de España, tiene doble vía salvo en el tramo entre Torrefreneda, donde conecta con la A-5, hasta la provincia de Ciudad Real.