Muere atropellada una mujer en La Codosera (Badajoz) y la Guardia Civil detiene a su pareja
El trágico suceso se produjo en la noche de este martes en una zona conocida como la Quinta del café
Una mujer, de 46 años, ha muerto la pasada noche atropellada en la localidad pacense de La Codosera.
Al parecer, según informa el alcalde José Manuel Gómez Herrera, sobre las 23.00 horas se produjo el atropello, en el que ha perdido la vida la víctima. Por su parte, la Guardia Civil, que se encarga de la investigación, confirma el fallecimiento de la mujer y la detención de un hombre de 43 años de edad, pareja de la fallecida. De momento, no se refrenda que se trate de un crimen de violencia de género
Por otro lado, y según comentan algunos vecinos de La Codosera, el trágico suceso se produjo durante una discusión entre el presunto autor del crimen y el cuñado (hermano de la fallecida). La mujer se habría puesto en medio y él la habría atropellado en más de una ocasión con el coche.
El atropello se ha registrado a las afueras del pueblo, en una zona conocida como la Quinta del café, donde viven.
[Habrá ampliación]
