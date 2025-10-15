Mujeres rurales extremeñas y a mucha honra: "Yo soy de pueblo y no lo cambio por nada"

"Soy de pueblo y no lo lo cambio por nada, no quiero pisos en la capital, en el campo soy feliz", presume alto y claro Isabel Peñas, vecina de Torremocha que, a sus 81 años, no ha querido perderse este miércoles la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que ha llenado de vida el salón social de la localidad.

Cientos de extremeñas se han reunido en el recinto para reivindicar su papel como herederas de las raíces en la región. Peñas defiende que son fundamentales para la vida y el futuro fuera de las ciudades: "Si no fuera por ellas, no estaríamos como estamos. Como la mujer rural no hay nada. Nos ayudamos unas a otras, nos echamos una mano, que es lo que tenemos que hacer siempre".

Lamenta que son pocas las jóvenes que se quedan y que "es una pena tener los pueblos tan abandonados", aunque también percibe un cambio de tendencia, con familias que dejan las capitales y se instalan en el interior. "Se vive mejor, no tanto ruido y tanta cosa".

Fuertes, trabajadoras y luchadoras

Entre las asistentes también está Petri Samino, vicepresidenta de la Federación Extremeña de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fexamur), entidad que trabaja para brindarles salidas laborales y fomentar sus oportunidades. Según explica, cada vez hay más mujeres implicadas en la vida de los pueblos: "Conozco chicas veterinarias, ingenieras, técnicas agrícolas, ganaderas, empresarias o escultoras".

El aire puro, la naturaleza, la tranquilidad... las ventajas son muchas, porque como resume Samino, "qué feliz se es en el mundo rural". Subraya que el campo es esencial para que las industrias funcionen y para el desarrollo de una región como Extremadura. Por eso considera imprescindible avanzar en empoderamiento, para que las jóvenes "sigan tirando del carro, porque la mujer rural es fuerte, trabajadora y luchadora, con cariño, amor y mucho esfuerzo".

FOTOGALERÍA | Día Internacional de las Mujeres Rurales en Torremocha /

"Este día las hace sentirse más valoradas"

Para conmemorar el día, en Torremocha se han puesto en marcha diversas actividades dinamizadoras que las mediadoras explican y coordinan. Una de ellas es Mireya Silva, quien señala la igualdad, el desequilibrio, el comercio local o el autocuidado como algunos de los temas principales. "El objetivo es hacerlas reflexionar, que vean que aunque hay muchos avances, todavía quedan muchas cosas por mejorar. Por eso, esta fecha es importante para que las mujeres de los pueblos se hagan ver en la sociedad".

Mireya recuerda que, pese a desempeñar un papel esencial en el cuidado de mayores, la crianza, las tareas domésticas o las labores del campo, las mujeres rurales aún carecen de la visibilidad que merecen. "Este día las hace sentirse más valoradas, más útiles. Solo hay que ver lo contentas que están y la gran participación que ha habido", comenta.

Destaca además que son ellas quienes han mantenido vivas las costumbres regionales: "Transmiten lo que somos de generación en generación". Pero reconoce que muchos municipios afrontan retos demográficos y que las infraestructuras de transporte o servicios como la sanidad no siempre están al alcance de todas. "Muchas veces están solas porque sus maridos trabajan todo el día y ellas se buscan la vida con sus hijos. Son mujeres fuertes, valientes, que no se callan, que tienen voz", concluye.

La mujer gitana en los pueblos

En una de las mesas también participan Iris y María, trabajadoras de la Fundación Secretariado Gitano en Cáceres. Ambas toman nota de las propuestas de las mayores mientras acompañan las dinámicas. Su labor se centra en favorecer la integración social y laboral del colectivo, y subrayan la importancia de reivindicar el papel de la mujer gitana en los pueblos, a la que definen como "fuerte y capaz de salir adelante con los pocos recursos que ofrece el entorno".

Defienden además la necesidad de apostar por las oportunidades en los pueblos, para evitar su despoblación: "Si no hay comercios, restaurantes ni empleo, los pueblos se vacían. Muchas personas que salimos a estudiar fuera vemos que no hay trabajo para ganarnos la vida con lo que hemos estudiado, y eso nos obliga a emigrar a las grandes ciudades. Así los pueblos se quedan sin vida".

El papel de las jóvenes

También participa Carla García, joven de Trujillanos (Badajoz) que vive y trabaja en Cáceres. Considera que las mujeres de los pueblos aportan fortaleza, trabajo y resistencia. Admite que le habría gustado tener más alternativas para no irse, aunque cree que salir también sirve para valorar lo que falta y saber qué hay que reclamar.

"Aun así, hemos avanzado bastante. Antes, por ejemplo, una mujer apenas tenía presencia en el campo, y ahora sí. Eso también es un logro, gracias a la sociedad y a la fuerza que todas hemos tenido. Se ha reconocido el trabajo de muchas", celebra.