Un nuevo plan subvencionará las prácticas de alumnos en empresas que colaboren con la FP dual en Extremadura

Un nuevo plan subvencionará las prácticas en empresas de alumnos de Formación Profesional dual en Extremadura. El Consejo de Gobierno aprobó este martes una nueva convocatoria de ayudas, con un importe total de dos millones de euros, para las entidades que colaboren en proyectos de formación profesional dual intensiva. De esta forma, las empresas recibirán 5,5 euros cada hora que el alumno, de familias profesionales de escasa demanda, realice en los centros de trabajo durante este nuevo curso 2025/2026.

Formar y estimular

El objetivo es formar estudiantes en los perfiles profesionales que demandan las empresas y estimular, al mismo tiempo, la matriculación en estudios "que son menos demandados por los alumnos pero que tienen una elevada proyección profesional", según informó la portavoz del Ejecutivo regional, Elena Manzano, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno este martes.

En concreto, mediante estas ayudas, se pretende favorecer la modalidad intensiva de la parte formativa que el alumnado matriculado en grados D de la formación profesional tiene que realizar como parte de su contenido curricular.

Se incluyen en la convocatoria

Manzano detalló que las familias profesionales incluidas en la convocatoria, de escasa matriculación y alta empleabilidad son agraria; hostelería y turismo; servicios socioculturales y a la comunidad; comercio y marketing; edificación y obra civil; industrias alimentarias, electricidad y electrónica; instalación y mantenimiento; transporte y mantenimiento de vehículos; energía y agua; sanidad, e imagen personal.

La previsión: llegar a cinco mil empresas

Asimismo, destacó que este curso, por primera vez, los alumnos van a cotizar a la Seguridad Social y van a recibir una retribución durante su periodo de formación en las empresas.

El curso pasado, ha precisado, la Junta de Extremadura firmó convenios con más de 3.700 empresas que participaron en este programa de formación, "del que se beneficiaron más de 13.000 alumnos", mientras que la previsión durante este curso es llegar a los cinco mil, concluyó.

La buena salud de la FP

Extremadura es la segunda comunidad española con mayor porcentaje de matriculaciones en FP Dual (10%). Cifras que contrastan con los registros en los Ciclos formativos de Grado Superior (48,2%), que pese a mejorar 14 puntos en los últimos 10 años sigue siendo la 4ª más baja de España. No obstante, pese al bajo número de alumnos, la mayoría de ellos logra titularse terminando así su formación (82,1 %).