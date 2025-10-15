Extremadura paga más por la vivienda, el agua y la energía: los precios suben un 3% en septiembre

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido al 3% en Extremadura en septiembre respecto al mismo mes del año anterior (tasa interanual), según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La tasa mensual cayó en la región en septiembre un 0,4%, mientras que en lo que va de año acumula un alza del 1,4 %.

Donde más han subido los precios en la comunidad respecto al mismo mes del año anterior ha sido en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 10,8% más que en septiembre de 2024; bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,5% más; restaurantes y hoteles, un 4,2% más; y otros bienes y servicios, un 3,1% más.

En el lado contrario, donde más han caído en tasa interanual los precios ha sido en ocio y cultura, un -1,1%, la única categoría en la que se redujeron.

A su vez, en el conjunto nacional, el IPC ha bajado un -0,3 por ciento en septiembre en relación al mes anterior y ha elevado 0,3 puntos su tasa interanual, hasta el 3%, de forma similar a Extremadura.

UGT Extremadura reclama blindar los salarios

UGT Extremadura ha reclamado blindar los salarios frente a la subida de precios y aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que afecta a uno de cada cinco asalariados extremeños, para garantizar el poder de compra de "quienes menos ganan".

El sindicato ha destacado que el incremento salarial medio pactado en los convenios colectivos de la región (3,11%) hasta septiembre se sitúa en línea con lo establecido en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), lo que demuestra que la negociación colectiva "está sirviendo para consolidar el poder adquisitivo de las y los trabajadores".

No obstante, el sindicato ha insistido en la necesidad de reforzar las cláusulas de garantía salarial en los convenios para proteger los sueldos ante "posibles desviaciones del IPC".

En cuanto a la evolución mensual de los precios, los mayores incrementos se han registrado en enseñanza (1,1%), coincidiendo con el inicio del curso escolar; vestido y calzado (0,6%), por la nueva temporada otoño-invierno, y restauración (0,4%).

En cambio, transporte (-0,3%), comunicaciones (-0,1%) y ocio (-5,5%), debido al descenso de los paquetes turísticos, contribuyeron a moderar el índice, ha señalado UGT Extremadura, que señala que también destaca la ligera bajada del -0,2 por ciento en los alimentos, que deja la tasa anual en el 2 por ciento.

En esta línea, el sindicato ha lamentado el encarecimiento del mercado inmobiliario, cuyo "mal funcionamiento genera exclusión y desigualdad social en la región", y ha advertido de que, aunque la inflación general se mantiene contenida, "persisten tensiones inflacionistas derivadas del comportamiento especulativo de algunos sectores estratégicos".

CCOO pide nóminas "más ambiciosas"

El sindicato CCOO de Extremadura defiende que el repunte de la inflación se tiene que compensar con subidas salariales "más ambiciosas", y que esto tiene que reflejarse en la negociación colectiva.

En un contexto de "fuerte" crecimiento económico en el que el FMI acaba de incrementar la previsión de crecimiento de la economía española de este año en dos décimas, hasta alcanzar el 2,9%, la subida de los precios comienza a "afectar" a los salarios, pues "rebasa su aumento y provoca pérdida de poder adquisitivo", incide.

Así, añade el sindicato que el Banco de España y la OCDE ya han advertido que los sueldos en el país muestran "signos de debilidad", con crecimientos que sitúan a la "cola" de Europa y con "importantes desigualdades" entre las comunidades autónomas.

Por otra parte, CCOO pone el foco en el "enorme problema" que hay de acceso a la vivienda y que es uno de los factores que impactan de manera "más grave" en las rentas de las personas trabajadoras. Para el sindicato, es "imprescindible" que las políticas públicas se abran camino para controlar los precios de la vivienda y erradicar la "epidemia especulativa" del mercado inmobiliario.