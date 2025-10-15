Profesionales urgen un "pacto de mínimos" para dar estabilidad y calidad a los programas de atención a las familias

La Asociación Profesional de Atención a Familias de Extremadura ha reclamado este miércoles un "pacto de mínimos" para afianzar los Programas de Atención a las Familias (PAF) como un servicio estable y para garantizar su calidad en todos los territorios. Lo ha reclamado esta mañana la vicepresidenta de este colectivo, Sonia López Palencia, durante su comparecencia en la Comisión de Salud y Servicios Sociales de la Asamblea de Extremadura, solicitada por el PSOE.

Este colectivo, que en 2024 atendió a 3.188 familias y 4.246 niños, reclama también mejoras urgentes en tres aspectos que consideran capitales: la fórmula jurídica que regula estos programas, la financiación y la protección de los profesionales.

Así, López Palencia ha aceptado de manera "provisional" la fórmula jurídica del programa de Colaboración Económica Municipal para el Empleo (PCEM) para financiar los PAF por el que apuesta la Junta de Extremadura.

Además, ha abogado por una financiación estable y por seguir el modelo de Andalucía, para que la nueva fórmula jurídica incluya la obligación a las administraciones locales de prestar el servicio sin interrupciones, salvo circunstancias excepcionales que deberán ser acreditadas y comunicadas con suficiente antelación.

Además, ha criticado que un profesional de este ámbito cueste una media de 27.800 anuales, mientras que en la Atención Social Básica sea de 39.343 euros, un 41% más que en los PAF. En su opinión, no es justo acudir a un domicilio y encontrarse a una persona que sin trabajar cobra más que el profesional, y no están en contra de las ayudas sociales, ha aclarado. "Me ofende que cobre más que yo", ha subrayado, y ha agregado que parece que trabajar en el ámbito social les expone a la "beneficencia".

También ha reclamado que se garantice la confidencialidad de los profesionales en aras a su seguridad, ya que en estos momentos se puede acceder a sus datos personales.

López Palencia ha pedido que se dé un valor real a estos programas y que se pongan en marcha mejoras perdurables, después de muchos años de funcionamiento, cambios de gobierno y pocos cambios.