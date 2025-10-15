El PSOE dice que el regadío de Tierra de Barros "era técnicamente viable" y el PP le reprocha haber dejado a las familias "a un paso de la ruina"

Parece que las posturas respecto al proyecto de regadío de Tierra de Barros son irreconciliables. En una nueva sesión de la comisión de investigación abierta en la Asamblea de Extremadura, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Bibiano Serrano, ha acusado este miércoles al gobierno anterior del Partido Socialista de “engañar durante ocho años a los regantes”, en concreto a "1.200 familias que tuvieron que conocer por la prensa la documentación intercambiada con Bruselas donde les advertían que el regadío no tendría la financiación europea".

Serrano ha anunciado que desde el Grupo Parlamentario Popular “le vamos a enviar un dosier completo de todos los documentos hasta el día de hoy. De todo lo que ha supuesto este vil engaño a todos los extremeños”. En su opinión, el PSOE dejó a los regantes "a un paso de solicitar una línea de financiación para el regadío a pesar de conocer la postura de Europa de no financiar el proyecto".

Recuerda el portavoz que “el día 7 de noviembre de 2022, en Almendralejo, la consejera García Bernal dijo que la financiación del regadío estaba totalmente garantizada, cuando una semana antes había estado en una reunión en Bruselas y le habían negado la financiación al proyecto de regadío de Tierra del Barro. Es más, el proyecto ya ni siquiera estaba incluido en el Programa de Desarrollo Rural (PDR).”

Ante la decisión de la Comunidad de Regantes de guardar silencio, explica que respeta su decisión, pero insiste: "callar no es una opción, callar y huir no creo que sirva absolutamente de nada.”

Serrano apostilla que “el compromiso del Gobierno actual de la Junta de Extremadura, es un compromiso serio y firme de seguir con este proyecto adelante, porque no hay duda, en la agricultura moderna, donde no haya agua, donde no haya riego, donde no haya goma, donde no haya regadío, no hay futuro”.

PSOE: "han hostigado a los comparecientes"

Sin embargo, el PSOE ofrece una versión completamente distinta. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha valorado este miércoles en la Comisión de Investigación del Proyecto de Regadíos de Tierra de Barros la comparecencia del técnico de la comunidad de regantes, afirmando que ha sido “muy clarificadora” y ha confirmado “lo que el Partido Socialista viene defendiendo desde hace tiempo: que el proyecto era técnicamente viable”.

Álvarez ha lamentado la actitud del Partido Popular durante la sesión, asegurando que “han pasado toda la mañana intentando hostigar a los comparecientes, tratando de poner en su boca palabras que no habían dicho”. En este sentido, ha pedido “respeto a la democracia y al derecho de cada persona a expresarse libremente”.

La portavoz socialista ha subrayado que el técnico de la comunidad de regantes “ha dejado claro que los gobiernos asumen los riesgos que quieren asumir”, y ha señalado que “esa es la clave de todo: el Gobierno del Partido Popular es un gobierno timorato, que no ha apostado por el regadío de Tierra de Barros y que ha preferido culpar al gobierno anterior y a Europa de su propia falta de compromiso”.

Álvarez ha recordado que “si los gobiernos socialistas de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara hubieran actuado con esa falta de actitud y de talento para resolver los problemas de Extremadura, hoy no tendríamos ni carreteras, ni autovías, ni hospitales, ni colegios, ni institutos en nuestra tierra”.

En referencia a la acción del actual Ejecutivo autonómico, ha criticado que “hace pocas semanas compareció el nuevo consejero de Gestión Forestal, el tercero en dos años, sin hacer ni una sola mención al regadío de Tierra de Barros, porque nunca ha estado entre las prioridades del Partido Popular”.