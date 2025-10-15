Tres casos en investigación marcan el año más trágico de violencia machista en Extremadura: no hay precedentes

La muerte de V.G.G., una vecina de 46 años del municipio pacense de La Codosera (Badajoz) presuntamente atropellada por el coche que conducía su pareja, de 43 años, tras una disputa con la familia de ella, ha sido la tercera en 2025 en Extremadura de una mujer a manos de un hombre con el que mantenía una relación. La cifra no tiene ningún precedente en la comunidad.

Este último caso, ocurrido en la noche del martes, ya se tramita como violencia de género por parte de la Guardia Civil. Los otros dos asesinatos que se instruyen en los juzgados como feminicidios son los de María, de 38 años, e Ilham, de 34. María apareció el 27 de mayo muerta en Aldeanueva del Camino tras haber sido acuchillada y lanzada por el balcón. Era madre de un niño de 14 años. Su pareja, de 39 años, está en la cárcel. El cuerpo de Ilham, de 34 años, apareció el 4 de agosto oculto en un polígono industrial de Don Benito. Era madre de cuatro hijos. Su pareja, de 41 años, está en la prisión. Ambos casos todavía no han sido juzgados y, por tanto, se mantienen como presuntos.

Un nefasto 2004

Extremadura habitualmente se ha situado entre las comunidades con menor tasa media de muertes por violencia de género. Desde que comenzaron a registrarse los asesinatos en 2003, con nombres y apellidos de las víctimas, solo en 2004 se produjeron dos víctimas: Matilde, de 82 años, en Almendralejo; y Nicolasa, de 81 años, en Navalmoral de la Mata.

Hasta el momento se han producido quince asesinatos machistas en Extremadura (dos aún son presuntos porque están pendientes de juicio). Mari Carmen, de 34 años, vecina de San Vicente de Alcántara, fue la primera mujer extremeña que figura en el registro de víctimas mortales por violencia de género, abierto en 2003. Y al año siguiente, dos feminicidos: Matilde, de 82 años, en Almendralejo; y Nicolasa, de 81 años, en Navalmoral de la Mata. En 2006 fue asesinada Antonia, de 36 años, en Casar de Cáceres, y en 2009, Isabel, de 54 años, en Valencia de Alcántara.

Nadia, de 44 años, murió de un disparo de su pareja en Badajoz en 2010; y Carmen, de 80 años, en 2012 en Zafra. Al año siguiente, Catalina, de 69 años, ampliaba este trágico registro en Villafranca de los Barros. En 2015 moría Tamara, de 23 años, en la A-66, a la altura de Cáceres, al empujarla su marido desde la furgoneta.

En 2016 aparecía el cuerpo de Mirela, de 21 años, en el pantano de Alange, y un año después era asesinada Natividad, de 91 años, en Villanueva del Fresno. Tras cinco años sin víctimas mortales, en noviembre de 2022 la vida de Imane Saadaoui, de 30 años, acababa violentamente a manos de su pareja en Valencia de Alcántara.

Tres años después, en 2025, Extremadura registra un doble feminicidio que ha supuesto la muerte de María e Ilham, aún pendientes de juicio. El último siniestro en La Codosera, de confirmarse, sería el número 16 en la lista más negra de la comunidad.

2.940 mujeres en peligro en Extremadura

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 2.940 casos activos de víctimas de violencia de género en Extremadura. En el conjunto del país son 104.981 las mujeres que necesitan protección frente a la amenaza que suponen sus parejas o exparejas, de las que 54.153 tienen menores a cargo. Un total de 1.435 estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay dos casos de este tipo en riesgo extremo, 121 en alto y 1.312 en medio.

Según los datos actualizados a 30 de septiembre, de los 104.981 casos, existen 1.349 mujeres menores de 18 años; 26.231 de 18 a 30; 48.703 de 31 a 45; 26.229 de 46 a 64; y 2.469 de 65 o más.

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 27.257; le sigue la Comunidad Valenciana, con 17.886; la Comunidad de Madrid, con 12.818; Canarias, con 6.652; Galicia, con 6.161; Murcia, con 5.810; Castilla-La Mancha, con 5.671; Castilla y León, con 5.579; Baleares, con 4.295; Extremadura, con 2.940; Aragón, con 2.533; Asturias, con 2.192; Navarra, con 2.092; Cantabria, con 1.636; La Rioja, con 947; Ceuta, con 276; y Melilla, con 236.