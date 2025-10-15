Una vecina testigo del atropello mortal en La Codosera: "Ella le tenía miedo"

"A mí ya había intentado atropellarme". Quien lo dice es Flora, una vecina de la calle Enrique Tierno Galván, en La Codosera (Badajoz), donde la noche de este martes una mujer de 46 años perdió la vida tras ser arrollada por el coche que conducía su pareja. Flora fue una de las primeras personas en llegar al lugar y asegura que aún no puede borrar de la cabeza la escena.

"Escuché un ruido, salí corriendo y vi las luces de la ambulancia. Cuando llegué, la chica ya estaba prácticamente muerta", cuenta con la voz entrecortada.

La vecina asegura que el detenido ya había protagonizado incidentes previos en el pueblo y que incluso ella misma sufrió un intento de atropello semanas atrás después un altercado que tuvieron en la calle. "Hace un mes quiso pillarme con el coche cuando pasaba por su casa con mi perrito y mis hijos. Lo puse en conocimiento del ayuntamiento y de la Guardia Civil", relata.

Según su testimonio, el hombre mantenía conflictos constantes con la familia de la víctima y apenas tenía relación con los vecinos. "No se hablaba con nadie: ni con los hermanos, ni con los padres, ni con los suegros. Ella le tenía miedo, no la dejaba salir", explica Flora, quien asegura que la pareja discutía con frecuencia. Especialmente, como cuenta la vecina, el hombre tenía "entre ceja y ceja" al hermano de la víctima.

"Cuando pasaba por allí los sentía discutiendo, sentía que daban voces. Ella se ve que le tenía miedo a él, que no iba a los sitios porque no la dejaba".

Altercados habituales

Los altercados eran habituales, dice, y el miedo se extendía incluso al entorno familiar. "El padre de ella tenía miedo de pasar por su puerta, estaba aterrorizado", asegura.

El suceso ocurrió en torno a las once de la noche de este martes, a pocos metros de la vivienda de la pareja. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer si fue un acto intencionado o un atropello imprudente en el contexto de una disputa familiar.

"Aquí todos nos conocemos —lamenta Flora—, y esto ha sido una desgracia para el pueblo entero".