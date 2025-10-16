Educación
Medio millón de euros para programas de FP Básica dirigidos a personas con necesidades formativas especiales en Extremadura
Las acciones formativas que desarrollarán estas entidades beneficiarán a un total de 11 centros educativos de la región
La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha resuelto la concesión de ayudas destinadas al desarrollo de programas formativos específicos de Formación Profesional de Grado Básico en Extremadura, dirigidos a personas con especiales dificultades formativas o de inserción laboral, así como a personas con necesidades educativas o formativas especiales.
En concreto, esta convocatoria de ayudas, cuya resolución se ha publicado este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), contempla dos modalidades de actuación para los cursos 2025/2026 y 2026/2027, con una inversión total de 504.750 euros, según ha indicado la Junta en nota de prensa.
Dos modalidades
Por un lado, las entidades beneficiadas en la modalidad dirigida a personas con especiales dificultades formativas o de inserción laboral son las mancomunidades de La Serena y Siberia, la Asociación para la Enseñanza y la Formación Profesional de las Personas Adultas de Fuente del Maestre, la Asociación para el Fomento y Desarrollo Sostenible de Extremadura (AFODEX) y la Asociación AISER-ACOGE de Azuaga.
Por otro lado, las asociaciones que recibirán financiación para el desarrollo de programas en la segunda modalidad, destinada a personas con necesidades educativas o formativas especiales, son ADISER HORIZONTES de Castuera, Asociación Solidaria de Integración Al Compás de Malpartida de Cáceres, Down Don Benito-Villanueva, Fundación ASMI de Zafra y Plena Inclusión de Llerena.
Agrojardinería, carpintería o restauración
Entre los programas subvencionados destacan iniciativas en agrojardinería, informática, peluquería y estética, carpintería, servicios administrativos, aprovechamientos forestales, artes gráficas, alojamiento y lavandería o cocina y restauración.
Las acciones formativas que desarrollarán estas entidades beneficiarán a un total de 11 centros educativos de la región.
- Dos encapuchados asaltan el bar El Rincón de Paula en Badajoz y huyen con 10.000 euros
- Quejas en la barriada de María Auxiliadora de Badajoz por la baja presión del agua: 'Nos duchamos con un hilo
- La revista Elle destaca la elegancia de Maria Morais, mujer del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera
- Telefónica restaura el edificio de La Giralda de Badajoz, «bastante deteriorado»
- La Guardia Civil festeja a su patrona este domingo en Badajoz
- Muere atropellada una mujer en La Codosera (Badajoz)
- Badajoz coloca maceteros para impedir los aparcamientos indebidos
- Las actuaciones de control del nenúfar mejicano en el río Guadiana en Badajoz arrancarán a finales de octubre