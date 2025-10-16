Educación ofrece a los docentes una subida salarial de 80 euros mensuales en 2026 y 20 euros en 2027: "está muy alejada de la homologación"

La Consejería de Educación y los cinco sindicatos con representación en la enseñanza pública extremeña (PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT) han retomado este jueves el diálogo pero sigue sin haber acuerdo para alcanzar la homologación salarial que exigen los docentes y que sacó a las calles de Mérida a miles de profesionales durante la huelga del pasado 7 de octubre.

Durante el encuentro, la administración educativa ha ofrecido a los docentes una subida salarial de 80 euros mensuales a partir de 2026 (que ya se habló el pasado mayo) y un nuevo incremento de 20 euros al mes a partir de 2027, 100 euros entre las dos anualidades. "Estamos hablando de 1.120 euros anuales para los docentes a partir de enero del 2026, de 280 euros más en enero del 27 más el compromiso de volver a analizar y ver cuál es la situación en ese momento de la media nacional para poder llegar a esa media nacional de la que tanto se está hablando y de la que nosotros queremos ir acercándonos", ha explicado la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, tras el encuentro.

La responsable educativa ha reconocido que los docentes necesitan una mejora salarial y ha defendido que su propuesta es "acorde y sostenible", con un incremento de 24 millones de euros en los presupuestos de 2026, pero "lo que no se puede es, de una sola vez, que la sociedad extremeña invierta más de 62 millones de euros, que es la subida que ellos proponen", ha insistido.

Sin embargo, los cinco sindicatos insisten en que estas cantidades puestas sobre la mesa están "muy alejadas" de la homologación de sus salarios a la media de los docentes del país y anuncian que seguirán movilizándose. Han pedido, además, la dimisión de la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, porque aseguran que "no está escuchando las protestas de la calle" y está ignorando los avances de otras comunidades autónomas "que están pactando cifras mucho más altas", ha señalado tras la reunión Juan Manuel Jiménez, portavoz de la intersindical.

Entre ellas ha citado Cantabria, la comunidad con el sueldo docente más alto (sin tener en cuentas las islas, las regiones forales y Ceuta y Melilla), en la que además se siguen acometiendo subidas. "Hay comunidades que están hablando de subidas de 210 euros y en todas se está abriendo y se está cerrando este debate a más de un año, pero la consejería aquí nos quiere poner límites, algo que no está pasando en ningún sitio de España".

La movilización "más importante" hasta ahora en la educación

"Volvemos a encontrarnos con una propuesta muy alejada de la homologación salarial y con una administración que defrauda al mensaje que han mandado los docentes en las calles de Extremadura en la movilización más importante llevada a cabo hasta ahora en la educación", ha señala Jiménez, quien ha recordado que la huelga tuvo un seguimiento del 80% (Educación lo rebaja al 42%) y 8.000 manifestantes en Mérida.

Los representantes de las cinco organizaciones sindicales de la enseñanza pública, ayer en Mérida. / CEDIDA

"Podemos reconocer la subida, pero no es homologación"

El portavoz intersindical ha dejado claro que los sindicatos nunca han rechazado ninguna subida salarial que la Junta quiera acometer, pero insisten en que el incremento planteado "no nos sitúa en la media nacional", y esa es la reivindicación de las organizaciones sindicales. "No es verdad que los docentes no tengan en su cuenta x dinero porque los sindicatos hemos dicho que no, nosotros lo que siempre hemos pedido es la homologación salarial y la administración tiene libertad para acometer cualquier subida", ha señalado en alusión a las últimas declaraciones de la consejera Elena Manzano. "Podemos reconocer esa subida, pero no podemos llamarla homologación porque seguiremos lejos de la media nacional y no creemos que la comunidad educativa se merezca tener docentes en los puestos de cola del país".

Además, Jiménez también ha subrayado la falta de negociación real, ya que la subida de 80 euros "se ha adelantado a la prensa y ya está presupuestado para 2026, eso no es una negociación". Los cinco sindicatos recuerdan que llevan casi un año negociando la homologación que venían recogida en el programa electoral del PP, ahora en el gobierno regional, y "ya se habían pactado subidas salariales que no se han acometido de manera voluntaria por la administración".

Sin revisión del bruto salarial desde 2007

Por su parte, la consejera ha añadido que lo que no se puede hacer es "en dos años que llevamos de gobierno, intentar paliar una situación con la que se lleva históricamente, que nuestros docentes no han tenido una revisión del bruto en esta comunidad desde 2007 y este gobierno se está comprometiendo".

Asimismo, Vaquera ha defendido las mejoras realizadas en educación en los últimos dos años y que también supone un incremento de los recursos económicos para la educación pública. Así, a de la mejora salarial para 2026, ha señalado otras medidas llevadas a cabo, como la reducción de horas lectivas de los maestros de 25 a 23 horas, la mejora de los permisos, la eliminación de las tardes para los maestros que ya no tienen que estar en las actividades formativas complementarias, o la puesta en marcha de las reuniones telemáticas para todos los docentes. "Y seguiremos mejorando la calidad de vida de nuestros docentes".

La consejera también ha destacado que en los dos últimos cursos las aulas extremeñas han perdido 7.000: "la ratio, simplemente manteniendo la plantilla, hubiese disminuido, pero eso no ha sido así, la plantilla se ha incrementado en 1.081 docentes, porque sabemos que es fundamental para nuestros docentes, para que puedan dar una atención de calidad a nuestros alumnos y alumnas". La consejera ha defendido que todas esas medidas suponen "dinero que se aporta al sistema educativo".