Los ganaderos y agricultores extremeños reciben 277,6 millones como adelanto de la PAC

Extremadura se consolida como una de las regiones más beneficiadas por el adelanto de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), al recibir 277,6 millones de euros destinados a inyectar liquidez en el sector primario de la región. Este montante forma parte de los 2.563 millones de euros que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha puesto a disposición de los organismos pagadores de las comunidades autónomas hasta el 30 de noviembre.

El adelanto de estos fondos, una opción voluntaria de las administraciones regionales, es clave para los agricultores y ganaderos extremeños, ya que permite mitigar los efectos de los conflictos internacionales en Ucrania y Oriente Próximo, así como las adversidades climáticas recientes.

La Comisión Europea ha autorizado, a petición de España, elevar el anticipo hasta el 70% del importe total de las ayudas directas, una medida excepcional para apoyar la economía rural al comienzo de la nueva campaña.

Extremadura

El desembolso en Extremadura se suma a la previsión estatal de abonar cerca de 1.800 millones de euros en esta segunda quincena de octubre. Este adelanto, gestionado por la comunidad autónoma tras la solicitud de fondos, incluye ayudas como la Ayuda Básica a la Renta, el Pago Redistributivo, el Pago a Jóvenes agricultores y ganaderos, y los Ecorregímenes, entre otros.

Los pagos ordinarios comenzarán a partir del 1 de diciembre, momento en el que se podrá abonar hasta el 90% del importe total, mientras que el 100% de la ayuda se completará a partir del 15 de mayo de 2026. La celeridad en la gestión y abono de estos 277,6 millones de euros resulta fundamental para la vitalidad de la agricultura y ganadería extremeñas.