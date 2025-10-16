Extremadura vuelve a bajar impuestos a la compra de vivienda y mantiene las tasas gratuitas

El borrador de los presupuestos autonómicos de la Junta de Extremadura para 2026 refuerza la política de incentivos fiscales como motor de acceso a la vivienda y amplía el alcance de la reforma tributaria aprobada el pasado mes de enero con medidas como el mantenimiento de las licencias de caza y pesca gratuitas o la bonificación del 50% para las ITV agrarias y profesionales.

El objetivo es "seguir creciendo y avanzando en una política fiscal más justa e igualitaria", según ha explicado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, en la presentación del borrador de las cuentas autonómicas este jueves. La consejera ha cifrado en 1.039 millones de euros la totalidad de los beneficios fiscales amparados por el proyecto de presupuestos, que estiman un incremento del 3,6% en la recaudación por impuestos directos y del 13,9% en el caso de los indirectos.

Fotogalería | La Junta registra en la Asamblea los presupuestos en la Asamblea / Javier Cintas

Donaciones y herencias con deducciones ampliadas

Una de las principales novedades es la ampliación de los tipos reducidos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Esta figura, que grava la compra de inmuebles de segunda mano, tendrá un tipo general del 7% para viviendas de hasta 200.000 euros (antes 180.000) que se vayan a destinar a uso habitual y otro superreducido del 4% si el comprador es menor de 36 años.

Además, para poder beneficiarse el nivel de renta se unifica en 30.000 euros para tributación individual y 55.000 si es conjunta, lo que según Manzano permitirá llegar a más contribuyentes.

En materia de Sucesiones y Donaciones, se elevan los límites autonómicos que eximen de tributación las donaciones de padres a hijos para adquisición de vivienda, ya se trate de aportaciones económicas, inmuebles o solares. En enero se estableció un tope de 200.000 euros para aportaciones económicas o viviendas heredadas ya construidas y 120.000 euros para solares, pero la nueva norma presupuestaria elimina este requisito y lo fija en el valor del inmueble, siempre para rentas de hasta 30.000 euros en tributación individual o 55.000 conjunta.

Licencias de caza y pesca gratis

En 2026 se mantiene además la bonificación del cien por cien en tasas y precios públicos que se aprobó el pasado mes de enero, de forma que un año más seguirían siendo gratuitas las licencias de caza y pesca, las tasas de las enseñanzas de idiomas para el nivel B1 de inglés y la tasa de prestación de servicios en centros de educación infantil de cero a tres años.

Igualmente, se mantiene la bonificación al 50% de la ITV para vehículos pesados, agrícolas y profesionales, con el objetivo de aliviar los costes que soportan los sectores productivos.

Santiago García Villegas

Deduciones al IRPF

El nuevo presupuesto también eleva los límites de aplicación de las deducciones autonómicas en el IRPF hasta los 30.000 euros en tributación individual o 55.000 si es conjunta. Además, incorpora una nueva deducción en el IRPF por los gastos veterinarios de mascotas de un 30%, con un límite de 100 euros al año, que puede duplicarse en perros asistenciales y de víctimas de violencia de género.

Igualmente, se incrementa hasta los 4.000 euros la deducción por gastos para pacientes diagnosticados de ELA y se mantiene la correspondiente deducción en IRPF para anular el efecto de la tributación.

Junto a ello, se reducen los tipos de gravamen en el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medioambiente, la denominada ecotasa, con el objetivo de dar continuidad a la actividad de la central nuclear de Almaraz. Dicha reducción, que será gradual y condicionada a la operatividad de la planta, supondrá un impacto para lar arcas públicas extremeñas de 15,4 millones de euros en 2027, de 27,1 millones en 2028 y 45,2 millones en 2029.