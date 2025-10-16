La Junta fomenta el empleo autónomo en Extremadura: 6,5 millones de euros en ayudas con el 'Decreto Impulso'

Extremadura busca fomentar el empleo autónomo en la región. Según anunció el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, este miércoles en la inauguración del 'II Foro Conectando Liderazgos', celebrado en Cáceres, la Junta ya ha iniciado la tramitación del 'Decreto Impulso' publicando en el Portal de Transparencia las nuevas bases reguladoras para las subvenciones, que contarán con una dotación de 6'5 millones de euros.

Esta iniciativa, indicó el Ejecutivo regional en nota de prensa, tiene como finalidad consolidar la actividad de las personas trabajadoras autónomas y apoyar su permanencia en el mercado laboral, "reforzando su compromiso con el emprendimiento y la creación de empleo estable y de calidad en Extremadura".

Líneas de ayudas

El proyecto de nuevo decreto contempla la creación de cuatro líneas de ayudas orientadas a distintas situaciones dentro del trabajo autónomo, como detalló el consejero.

Santamaría explicó que la Línea I, denominada 'Impulso del empleo autónomo (3+1)', contempla ayudas para personas trabajadoras autónomas que mantengan su alta ininterrumpida durante tres años en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en una mutualidad alternativa. La subvención prevista es de 2.500 euros, ampliable a 3.000 euros si la actividad se desarrolla en municipios de menos de 300 habitantes.

Por otra parte, la Línea II 'Impulso del empleo autónomo (4+1)', ofrece ayudas para quienes mantengan su alta durante cuatro años en el RETA o mutualidad alternativa. La subvención es de 2.500 euros, ampliable a 3.000 euros en municipios de menos de 300 habitantes.

Salario mínimo y mayores de 65 años

Además, la Línea III de 'Impulso. Tarifa Cero SMI', incluye ayudas dirigidas a personas autónomas con rendimientos netos inferiores al salario mínimo interprofesional anual, que se beneficien de la cuota reducida de la Seguridad Social. La subvención contemplada es de 960 euros.

Por último, la Línea IV de 'Impulso. Tarifa Quédate' incluye ayudas para personas autónomas mayores de 65 años acogidas a la jubilación activa, con una subvención prevista de 2.000 euros.

Impacto previsto

La convocatoria de 2025-2026 prevé llegar a más de 3.000 beneficiarios, distribuidos entre las distintas líneas. El programa cuenta con una dotación presupuestaria total de 6'5 millones de euros, financiados con cargo al proyecto 'PE 2025. Autoempleo'.

"Con estas medidas, la Junta de Extremadura refuerza su compromiso con el autoempleo, el emprendimiento y la cohesión territorial, impulsando la creación y consolidación de empresas en todos los municipios de la región", expresó Santamaría.

El Programa de Autónomos, el mejor de España

Frente a esta situación, incidió, el Ejecutivo autonómico mantiene una apuesta "firme" por el trabajo autónomo, impulsando medidas "que están siendo muy bien acogidas por el sector". "No en vano, el Programa de Autónomos ha sido reconocido por el colectivo ATA como el mejor de España".

Asimismo, continuó, las convocatorias de ayudas puestas en marcha han tenido una "respuesta masiva" con 16.000 solicitudes en la primera convocatoria y cerca de 2.000 en la segunda que se abrió en agosto. "Extremadura sigue avanzando en su hoja de ruta para que el trabajo de las empresas y los autónomos sea motor de desarrollo, cohesión social y transformación económica. Los datos avalan esta estrategia", concluyó.