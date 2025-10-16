El podcast que reivindica el 'estremeñu': Agustín Jiménez y David Puerto explican alguna de las expresiones más populares

Reunidos en torno a una mesa camilla, el actor trujillano Agustín Jiménez y el cómico David Puerto, crearon Pan de Gambas, un podcast que mezcla humor, anécdotas y cultura popular. Gracias a su característica dosis de humor, ambos dan vida a un amplio formato que rescata expresiones, costumbres y ocurrencias propias de la tierra desde una mirada desenfadada y generacionalmente diversa.

Con una sencilla mesa de sonido, reproducen efectos de sonido en directo, modifican sus voces para crear personajes e interpretar sus chistes, acompañándolos con recursos manuales, desde instrumentos hasta pequeñas cajas, creando así un ambiente improvisado y auténtico. Un podcast cercano, y donde la interacción es constante con el público, al que los presentadores interpelan con naturalidad: "¿Hay extremeños en el público?". Entre risas y complicidad, invitan a los asistentes a adivinar el significado de palabras típicas de Extremadura y dedican parte del programa a hablar de la región.

Secciones extremeñas

Para Agustín Jiménez, “ser extremeño es algo muy especial”. El actor defiende el acento extremeño y, aunque a muchos les cuesta reproducirlo, su propósito es recuperarlo y ponerlo en valor a través de una de sus secciones más aclamadas durante las dos temporadas del podcast: “Extremeño para principiantes”.

En sus episodios también elaboran rebrandings de títulos de reconocidas películas al extremeño, donde bautizan "Padre no hay más que uno" como "Otro muchachino", "Forres Gump" es "¿Ande irá?", y "El Señor de los Anillos" lo renombran como "El niñino de la sortija". Incluso animan al público a que propongan películas y modifican el título en directo.

Se atreven, también, con la “traducción” de palabras entre el habla extremeña y el castellano en el que reinterpretan con humor el lenguaje cotidiano exponiendo los diferentes términos que conforman el diccionario extremeño. Explican al público asistente y a sus oyentes en diferido el significado de términos como finfano, changao, tupío o cancho.

El resultado es una conversación cercana, variada y espontánea , en la que se hacen múltiples guiños a quienes reconocen en su acento una forma de identidad.

Dos extremeños participan en los premios iVoox 2025 / Pan de Gambas / Atrápalo

Participante en los premios iVoox

El proyecto, que ya cuenta con 21 episodios y miles de oyentes mensuales, se cuela en la lista de aspirantes al Premio iVoox 2025, donde la votación estará abierta hasta el lunes 3 de noviembre.