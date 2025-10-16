Rosario, la abuela de Extremadura que presume de su tierra: "Es un sentimiento tan bonito que es imposible de olvidar”

Extremadura tiene una embajadora muy especial, y no lleva banda, sino delantal. Su nombre es Rosario, conocida en redes como @larosariotv, y su último vídeo se ha convertido en un auténtico fenómeno viral: un discurso lleno de amor, nostalgia y raíces hacia su tierra que ha emocionado a miles de personas. Con más de 40.000 seguidores en Instagram, Rosario ha conquistado a sus espectadores con un mensaje tan sincero como poético. Su publicación, ya acumula 19,1 mil likes y más de 300 comentarios, donde sus seguidores ya la unen a su tierra: "Rosario, eres Extremadura", comentó @vieja_tierra.

Saudade

Rosario expone un término portugués, un sentimiento que no tiene traducción exacta al castellano: Saudade. Una palabra que ella define con una frase que ha calado hondo entre sus seguidores: “¿Alguna vez sentiste algo tan bonito que te dolió el corazón? Justamente eso es Extremadura, un sentimiento tan bonito que no se puede olvidar.”

Rosario describe Saudade como ese latido que conecta la memoria y el alma, un sentimiento que aparece de forma inesperada: al probar un guiso casero con pimentón de La Vera, al ver un grupo de señoras que sacan las sillas a la calle y se sientan 'al fresco', o al contemplar una cigüeña emprendiendo el vuelo de vuelta a casa.

El sentimiento extremeño

Para ella, Extremadura es más que una tierra, es un sentimiento. “Un lugar que se vive con los cinco sentidos”, afirma. Y remata su mensaje con una reflexión final “que Saudade nos siga trayendo de vuelta a casa”, un mensaje para aquellos que emprenden su propio vuelo, dejando Extremadura atrás. De esta manera, Rosario recuerda que esta tierra tiene una esencia única que hace que, tarde o temprano, los extremeños vuelvan a casa.

Miles de extremeños ya se sienten identificados con sus palabras. Su forma de contar, hablando desde el corazón, ha convertido a la extremeña en una voz que pone en valor lo cotidiano, la memoria familiar y el amor por una tierra que, como bien dice, “no dice que no a nadie”.