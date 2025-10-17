Más de 8.000 extremeños están en lista de espera para recibir ayudas por dependencia

Algo más de 8.000 extremeños están en lista de espera para ser valorados o recibir ayudas a la dependencia, según el último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia. El estudio, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales con los datos del sistema de atención hasta el 1 de octubre de 2025, refleja que 988 personas han fallecido n este año en la región sin haber recibido respuesta a su solicitud.

Crecimiento mínimo

El número de personas beneficiarias con prestación ha aumentado este año un 0,9% en Extremadura, el segundo incremento más bajo de todas las comunidades autónomas. Solo Canarias (+18,5%) y Galicia (+15,7%) destacan con aumentos significativos. La región extremeña también se sitúa a la cola en el número de personas con derecho reconocido a prestación, con un incremento del 0,9%, muy por debajo de la media nacional (5,5%).

Menos demora que la media

El informe destaca que el tiempo medio de tramitación de un expediente en Extremadura es de 257 días, una cifra que, aunque supera el límite legal de seis meses (180 días), se mantiene por debajo de la media nacional, que se sitúa en 349 días. Solo cuatro comunidades (Castilla y León, País Vasco, Aragón y Castilla-La Mancha) además de Ceuta y Melilla, resuelven sus expedientes dentro del plazo previsto.

Infografía sobre as listas de espera da dependencia por CCAA / ASOCIACIÓN DE DIRECTORES Y GERENTES EN SERVICIOS S

Inversión alta, resultados desiguales

En cuanto al porcentaje de personas que esperan algún tipo de trámite, Extremadura alcanza el 12,8%, ligeramente por encima de la media estatal (12,5%). Sin embargo, la región figura entre las que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente, con 2.779 euros al año, solo superada por el País Vasco (2.835 euros).

El Observatorio concluye que, pese al esfuerzo presupuestario de la comunidad, la gestión del sistema extremeño "sigue mostrando cuellos de botella administrativos" y una evolución más lenta que la de otras autonomías en la incorporación de nuevos beneficiarios.