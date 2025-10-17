Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto laboral

CSIF denuncia que la Junta despide a 138 trabajadores del Infoex tras prometerles jornada completa

El sindicato exige una reunión urgente y acusa al Ejecutivo de Guardiola de incumplir su compromiso con el personal que luchó contra los incendios del pasado verano

Bomberos forestales del Infoex durante una actuación en un incendio.

El Periódico Extremadura

Mérida

El sindicato CSIF ha exigido a la Junta de Extremadura que cumpla con sus compromisos y otorgue estabilidad laboral a los 138 efectivos del Plan de Lucha contra Incendios Forestales (Infoex) que hasta el momento tenían una jornada laboral del 50%. A consecuencia de la gravedad de los incendios del pasado verano, el Ejecutivo del PP les había prometido la ampliación a jornada completa, pero el sindicato ha expresado este viernes su "estupor y sorpresa" al tener conocimiento de la orden que han recibido comunicándoles su despido el próximo 30 de noviembre.

CSIF ha exigido una reunión "urgente" a la Junta con el fin de planificar la transformación de estos contratos al cien por cien, "tal y como dieron su palabra los máximos responsables de la Junta en plena ola de incendios que afectó gravemente a Extremadura el pasado mes de agosto".

Medalla de Extremadura

El sindicato ha exigido a la Administración regional que, en primer lugar, ofrezca estabilidad a todo el personal del Infoex, un servicio que se ha demostrado "absolutamente imprescindible" y que fue galardonada con la Medalla de Extremadura el pasado 7 de septiembre.

Y en segundo lugar, le ha reclamado que ponga en marcha, "de forma transparente, negociada y pactada con los sindicatos", el proceso de estabilización laboral de estos 138 puestos de trabajo "y no tome decisiones unilaterales que siembran el desconcierto en los trabajadores y en la opinión pública".

