Conflicto laboral
CSIF denuncia que la Junta despide a 138 trabajadores del Infoex tras prometerles jornada completa
El sindicato exige una reunión urgente y acusa al Ejecutivo de Guardiola de incumplir su compromiso con el personal que luchó contra los incendios del pasado verano
El sindicato CSIF ha exigido a la Junta de Extremadura que cumpla con sus compromisos y otorgue estabilidad laboral a los 138 efectivos del Plan de Lucha contra Incendios Forestales (Infoex) que hasta el momento tenían una jornada laboral del 50%. A consecuencia de la gravedad de los incendios del pasado verano, el Ejecutivo del PP les había prometido la ampliación a jornada completa, pero el sindicato ha expresado este viernes su "estupor y sorpresa" al tener conocimiento de la orden que han recibido comunicándoles su despido el próximo 30 de noviembre.
CSIF ha exigido una reunión "urgente" a la Junta con el fin de planificar la transformación de estos contratos al cien por cien, "tal y como dieron su palabra los máximos responsables de la Junta en plena ola de incendios que afectó gravemente a Extremadura el pasado mes de agosto".
Medalla de Extremadura
El sindicato ha exigido a la Administración regional que, en primer lugar, ofrezca estabilidad a todo el personal del Infoex, un servicio que se ha demostrado "absolutamente imprescindible" y que fue galardonada con la Medalla de Extremadura el pasado 7 de septiembre.
Y en segundo lugar, le ha reclamado que ponga en marcha, "de forma transparente, negociada y pactada con los sindicatos", el proceso de estabilización laboral de estos 138 puestos de trabajo "y no tome decisiones unilaterales que siembran el desconcierto en los trabajadores y en la opinión pública".
