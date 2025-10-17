Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Turismo sostenible

Extremadura se abre al turismo internacional con la ruta occidental de ‘Spain Is Much More’

La comunidad participa en el programa de Turespaña y Paradores que mostrará la España más auténtica a más de 50 prescriptores extranjeros

Trujillo

Trujillo / TURISMO DE EXTREMADURA

Jorge Segura

Extremadura formará parte de la primera edición de Spain Is (Much) More 2025, el nuevo proyecto de Turespaña y Paradores que busca reforzar la promoción internacional del turismo de interior y sostenible. La comunidad participa en la Ruta del Oeste, junto a Castilla y León, en un recorrido dirigido al mercado británico que mostrará a más de 50 periodistas e influencers extranjeros algunos de los destinos más auténticos de España. Trujillo y el Parador de Plasencia serán los principales escenarios de una iniciativa que apuesta por el slow travel, la gastronomía local y la puesta en valor del patrimonio natural y cultural extremeño.

Del 19 al 23 de octubre, periodistas, creadores de contenido e influencers internacionales recorrerán seis rutas simultáneas por la península para descubrir el patrimonio natural, cultural y gastronómico del país. En el caso extremeño, el recorrido incluirá paradas en enclaves emblemáticos como Trujillo y el Parador de Plasencia, referentes del turismo de interior y de la red de Los Pueblos Más Bonitos de España.

Del 19 al 23 de octubre, periodistas, creadores de contenido e influencers internacionales recorrerán seis rutas simultáneas por la península para descubrir el patrimonio natural, cultural y gastronómico del país. En el caso extremeño, el recorrido incluirá paradas en enclaves emblemáticos como Trujillo y el Parador de Plasencia, referentes del turismo de interior y de la red de Los Pueblos Más Bonitos de España.

Parador de Turismo de Plasencia

Parador de Turismo de Plasencia / Toni Gudiel

Paradores y pueblos con encanto

El proyecto combina la experiencia de alojarse en los Paradores de Turismo de España con la visita a municipios singulares, elegidos por su valor histórico y paisajístico. En la ruta extremeña, los participantes podrán conocer de cerca la hospitalidad y la riqueza cultural de la región a través de actividades vinculadas al slow travel, la gastronomía local, la artesanía y la observación astronómica.

Cada itinerario está asociado a un mercado internacional distinto —Latinoamérica, Italia, Francia, Estados Unidos y Canadá, Reino Unido y Alemania— y se desarrolla con la colaboración de nueve comunidades autónomas, que buscan reforzar su presencia en el turismo de interior y sostenible.

Una ventana para el turismo extremeño

Los contenidos creados por los participantes —fotografías, vídeos y reportajes— se difundirán en los canales internacionales de Turespaña y Paradores tras una sesión conjunta en La Granja de San Ildefonso (Segovia), donde el 23 de octubre se celebrará el acto de clausura.

La iniciativa nace con vocación de continuidad y pretende consolidarse como un escaparate internacional del turismo de interior. En futuras ediciones se prevé incorporar nuevos destinos y experiencias, siempre bajo la filosofía del viaje pausado y las experiencias auténticas.

Extremadura, destino de experiencias genuinas

Con su participación en Spain Is (Much) More 2025, Extremadura reafirma su potencial como destino de naturaleza, cultura y gastronomía sostenible, en línea con las tendencias del turismo internacional. La región ofrece una alternativa atractiva al viajero que busca autenticidad, tranquilidad y paisajes únicos, consolidándose como uno de los territorios con mayor proyección en el turismo de interior español.

