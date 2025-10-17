La Junta reclama el AVE Madrid-Badajoz "en 2030, en dos horas y por la nueva plataforma"

La Junta de Extremadura ha reclamado en Madrid que el Gobierno de España ponga el funcionamiento el AVE entre Madrid y la frontera con Portugal en el año 2030, "con un recorrido de dos horas y por la nueva plataforma, no por la vía convencional", así como que no ratifique el documento de decisión de ejecución hecho público esta semana, que retrasa la puesta en funcionamiento del AVE Madrid-Lisboa por Extremadura hasta el año 2034.

Una reclamación en la que el consejero ha contado con el respaldo de empresarios y entidades empresariales y sociales, que han participado en el IX Foro Corredor Sudoeste Ibérico, organizado por Prensa Ibérica, que ha clausurado el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ejecutivo extremeño, Manuel Martín Castizo.

En ese sentido, ha reiterado que su petición de que la "alta Velocidad Madrid a la frontera plenamente operativa en 2030. Ni en 2034, ni en 'cuando se pueda'. En 2030. En dos horas y por la nueva plataforma, no por la vía convencional. De ahí no nos van a bajar", ha recalcado.

Martín Castizo ha subrayado que este documento europeo exige ahora a España presentar informes anuales detallados sobre el avance de las obras, los compromisos financieros y los plazos, según informa la Junta en nota de prensa.

"Quiero dejar claro que Extremadura velará para que esos informes no sean papel mojado", ha reivindicado el consejero, quien ha pedido "hechos, licitaciones, adjudicaciones, maquinaria, ritmo, resultados", así como "decisiones y actuaciones ya. Ni promesas, ni fotos, ni excusas", ha denunciado.

En este sentido, ha explicado tres "compromisos firmes" que mantiene la Junta de Extremadura ante este nuevo horizonte, como son que los tramos pendientes se ejecuten por fases, y que entren en servicio conforme se terminen, porque "no queremos más parones administrativos, queremos máquinas, queremos ritmo, queremos resultados", ha manifestado.

Por otro lado, ha avanzado que Extremadura no renuncia a la estación de Plasencia, ya que "Plasencia y todo el norte de Extremadura merecen estar conectados al futuro", y ha reiterado que van a continuar defendiendo la reactivación del corredor de la Ruta de la Plata, "como un eje estratégico que une norte y sur, que equilibra España y que da sentido a un país vertebrado, no radial", más aún ahora que se vislumbra como una oportunidad de reabrir esta ruta para reforzar la industria militar y priorizar la movilidad en Europa.

Críticas al ministro Puente

Además, el titular extremeño de Transportes ha criticado las recientes palabras del ministro del área, Óscar Puente, que tacha de "imparable" la ejecución del AVE por Extremadura, al que ha replicado que "si de verdad el AVE extremeño va 'imparable', ojalá sea imparable hacia adelante, y no imparable en la retórica, porque en Extremadura no queremos trenes 'imparables¿ en los discursos, sino trenes que se paren en nuestras estaciones", ha manifestado.

Asimismo, ha invitado al ministro a "no buscar más excusas" y a que "no se esconda en la situación que se vive en otras comunidades autónomas para justificar los retrasos en las obras", ya que "si hay que meter más máquinas, meta más máquinas, porque lo que Extremadura exige se puede hacer perfectamente sin mirar a otros territorios".

El consejero extremeño ha recordado, además, que en Extremadura "hay tramos que están en pañales", como el de Talayuela a Oropesa, y cuestiones que debían estar resueltas hace años, como el paso del AVE por la ciudad de Cáceres, el estudio informativo para ver dónde estará la estación de Plasencia, o la decisión sobre la conexión Badajoz-Elvas. "Y mientras tanto, tenemos que escuchar que el AVE extremeño es 'imparable'", ha criticado.