Los fondos estatales y el aumento "considerable" de la recaudación sostienen el presupuesto de Extremadura para 2026

Es el presupuesto "más alto y social" de la historia de Extremadura: 8.657 millones de euros para "consolidar el cambio y seguir avanzando en la justicia tributaria". El proyecto de ley de cuentas autonómicas para 2026 ha iniciado este pasado jueves su tramitación parlamentaria en la Asamblea, donde llega sin garantías de aprobarse y con el trasfondo del anticipo electoral si tampoco este año hay acuerdo. "Nosotros no hemos venido aquí para aguantar bloqueos, para agarrarnos al sillón y decir venga lo que nos echen. Nosotros hemos venido para transformar Extremadura", ha reiterado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano.

Según la consejera, "otra prorroga va a tener consecuencias directas en la vida de los extremeños", en tanto que las nuevas cuentas crecen un 6,9% y disponen de 559 millones de euros más para gastar. Tras el registro y presentación del proyecto de ley, Manzano ha vuelto a tender la mano al PSOE y Vox con la mirada puesta ya en el trámite de enmiendas parciales: "sin trazar líneas rojas", ha pedido a ambos grupos que pongan encima de la mesa "propuestas realistas y no imposibles", como a su juicio es la exigencia socialista de recuperar el Impuesto de Patrimonio o, en la línea contraria, la de Vox de eliminar figuras "capitales" de la Hacienda autonómica como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Fotogalería | La Junta registra en la Asamblea los presupuestos en la Asamblea / Javier Cintas

Sanidad: el mayor incremento

El aumento de las entregas a cuenta en más de un 6% y el incremento "considerable" de la recaudación tributaria, de casi un 9%, sostienen el incremento de las cuentas extremeñas, que en su mayor parte absorverán las políticas sociales: casi siete de cada diez euros se destinarán a la sanidad, con un presupuesto récord de 3.416,2 millones de euros para 2026. Educación y Economía y Empleo son otras de las áreas que más fondos captan para "reforzar los servicios públicos esenciales y el apoyo a la economía productiva" manteniendo un equilibrio entre la inversión social y el impulso al empleo y la innovación.

Según Manzano, este incremento de 559 millones podría haber sido aún mayor si el gobierno de Pedro Sánchez "fuera leal con las comunidades autónomas" y de hecho, su departamento ha presentado un requerimiento formal al Ministerio de Hacienda (paso previo al recurso contencioso-administrativo) para que se compense a Extremadura con 148,7 millones de euros más por el reparto de las entregas a cuenta del año 2023.

El perjuicio a las arcas extremeñas vendría motivado por el impacto de la rebaja del IVA en el sistema de financiación autonómica, que después el Gobierno ha compensado con otras figuras tributarias cuya recaudación no ha derivado a las comunidades autónomas. Así, según datos de la Junta, mientras que la rebaja del IVA ha tenido un impacto de 99,3 millones de euros, el del impuesto sobre la electricidad se cifra en 49,4. Requerimientos similares ya se presentaron para las liquidaciones de los años 201 y 2022, por lo que en total la Junta de Extremadura reclama al Gobierno central 264 millones de euros "que son nuestros, de todos los extremeños y que no vamos a parar de reivindicar".

Crecimiento económico

La Junta ha elaborado los presupuestos en un contexto económico favorable en el que crece el empleo, las exportaciones o la creación de empresas, y se avista ya la convergencia de Extremadura con la Eurozona. El Gobierno regional prevé que la economía extremeña crecerá un 1,25% en 2026, un porcentaje que se reducirá al 1,16% al año siguiente y al 1,10 en 2028. Estas estimaciones son "mejoradas" por instituciones como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que avala los números de estas cuentas.

En cuanto a la deuda, la previsión es cerrar el año 2024 en el 18,7% del PIB (por debajo del 21% de media de las comunidades autónomas), si bien de cara a 2026 se prevé un nuevo repunte porque "hay margen" tras el ahorro de más de 400 millones de euros en intereses, según Manzano. El déficit, por su parte, se ha establecido en el 0,1%, en consonancia con la propuesta formulada por el Gobierno estatal en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque la Junta no lo comparte porque "obedece a un reparto desigual".

Javier Cintas

Recaudación tributaria

En materia tributaria, la consejera ha cifrado en 1.039 millones de euros la totalidad de los beneficios fiscales amparados por el proyecto de presupuestos, que estiman un incremento del 3,6% en la recaudación por impuestos directos y del 13,9% en el caso de los indirectos, motivada en ambos casos por el dinamismo del consumo y el mercado laboral. Al mismo tiempo, introduce rebajas selectivas y deducciones sociales para mantener una política fiscal que Manzano define como "justa e igualitaria".

La Junta de Extremadura prevé recaudar 2.876 millones de euros en 2026 a través de impuestos directos, indirectos y tasas, lo que supone un incremento del 9,4% respecto al ejercicio anterior. El aumento se apoya sobre todo en los impuestos indirectos, como el IVA y el de Transmisiones Patrimoniales, cuya recaudación crecerá un 13,9%, hasta 1.604 millones. Los impuestos directos, entre ellos el IRPF, el de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones, aportarán 1.170 millones, un 3,6% más. Por su parte, las tasas y precios públicos alcanzarán los 101,8 millones, lo que supone un incremento del 10,6% respecto a 2025.

Por consejerías

La Consejería de Salud y Servicios Sociales gestionará 3.416 millones de euros, un 13,1% más, con un refuerzo de 304 millones para el Servicio Extremeño de Salud y 91 millones adicionales para políticas de dependencia y atención social.

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional contará con 1.666 millones, un 8,3% más, impulsados por el aumento de plantillas docentes, la gratuidad del primer ciclo de infantil y las inversiones en infraestructuras educativas.

Por su parte, Economía, Empleo y Transformación Digital dispondrá de 592,8 millones, lo que supone un incremento del 14,2%, destinado a programas de empleo municipal, digitalización e incentivos a la inversión empresarial.

Otras áreas también crecen, aunque de forma más moderada: Presidencia (+9,7%), Cultura y Turismo (+9,8%) o Gestión Forestal y Mundo Rural, que roza los 306 millones. En cambio, descienden las partidas para gricultura (–5,2%), una caída de 44 millones de euros que según ha explicado Manzano es a consecuencia de la finalización de los programas del Plan de Desarrollo Rural.