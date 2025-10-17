La Junta descarta a Vox y seguirá negociando con el PSOE para aprobar los presupuestos

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha afirmado este jueves en Badajoz que el Gobierno de María Guardiola está "dispuesto y abierto" a hablar con el PSOE para sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2026 y al mismo tiempo, ha descartado la negociación con Vox, que "ya se retiró del diálogo".

Según el consejero, la formación de Santiago Abascal "ha dicho públicamente que no tiene que negociar con la Junta", de forma que los esfuerzos se centrarán ahora en el acuerdo con los socialistas "nos guste más o nos guste menos quien se siente", en alusión a Miguel Ángel Gallardo y su procesamiento por el caso David Sánchez.

El "teatro de la política"

Para Bautista, el pulso de este viernes en torno a las enmiendas a la totalidad "forma parte del teatro de la política", pues entiende que los grupos de la oposición aún no han tenido tiempo material de revisar en profundidad los casi mil folios del borrador de presupuestos para comprobar si están o no sus propuestas.

De hecho, en declaraciones recogidas por Europa Press, asegura que la posición marcada por el PSOE "de manera gruesa" no se corresponde con las conversaciones que se han mantenido. "Parte de lo que ha pedido Vox está, y parte de lo que ha pedido el PSOE también", ha señalado.

Fotogalería | La Junta registra en la Asamblea los presupuestos en la Asamblea / Javier Cintas

Adelanto electoral

Bautista ha defendido que la Junta ha registrado el proyecto de ley cuentas autonómicas porque es su obligación como gobierno marcar la hoja de ruta y ha rechazado las críticas de la oposición por recurrir al adelanto electoral para condicionar la negociación. "Esto no es un chantaje ni una amenaza, es democracia y libertad. Si los grupos no están dispuestos a decidir el futuro de Extremadura, lo harán los ciudadanos", ha manifestado.

Según el consejero, María Guardiola ha sido "lo más honesta que se puede ser" con un posicionamiento que implica "democracia, ser valiente y estar despegados de los cargos". Defiende que la presidenta ha puesto sobre la mesa dos caminos que "llevan a la estabilidad sí o sí siempre", bien a través de los presupuestos o a través de las urnas. "Si alguien lo toma como un chantaje es que tiene miedo por una cuestión personal, pero no por una cuestión colectiva, porque nadie puede tenerlo a que los ciudadanos decidan", ha insistido.

27 de octubre: fecha clave

El día clave será el lunes 27 de octubre, fecha que ha fijado la Mesa de la Asamblea para el debate de totalidad: si el proyecto de ley supera este primer filtro parlamentario, continuará su tramitación. De lo contrario, se postula su devolución a la Junta, que tendría que optar por una segunda prórroga para el presupuesto de 2024 o bien registrar unas nuevas cuentas.

Fue lo que ocurrió en el año 2016: contra todo pronóstico, el PP de José Antonio Monago apoyó la enmienda total de Podemos y el pleno tumbó los primeros presupuestos de la segunda legislatura de Guillermo Fernández Vara, (entonces en minoría), que llegaron a la Cámara sin negociación previa. Cinco meses después y tras abrir el diálogo, logró sacarlos adelante con la abstención del PP y Ciudadanos. Pero no parece que este vaya a ser el caso ahora.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en declaraciones a los medios de comunicación este viernes en la Asamblea. / EUROPA PRESS

Enmiendas a la totalidad

De momento, solo Unidas por Extremadura ha confirmado que presentará enmienda a la totalidad a las cuentas de 2026. "Sabemos que la señora Guardiola está utilizando estos presupuestos como excusa para dar el pistoletazo de salida a una un adelanto electoral porque Feijóo en Génova se lo marcó en el congreso que tuvieron en Murcia. Y ella pues es muy obediente cuando el Partido Popular le dice lo que tiene que hacer", ha reiterado este viernes la presidenta de la formación morada, Irene de Miguel. "Vamos a presentar una enmienda a la totalidad porque ni son los mejores presupuestos ni son históricos, y además están llenos de mentiras", reafirma.

El PSOE y Vox aún no desvelan su estrategia y tienen hasta las 14.00 horas del jueves 23 de octubre, cuando finaliza el plazo para registrar enmiendas a la totalidad. El portavoz de Vox, Óscar Fernández, reconoce ya que es "la opción más probable", a tenor del "absoluto desprecio" del Ejecutivo del PP a las 200 propuestas de la formación. "No solo no han querido hablar con nosotros, sino que además hemos recibido insultos públicos por parte del consejero Bautista y después la consejera de Hacienda. Es evidente que no tienen ninguna intención de negociar absolutamente nada con nosotros", ha afirmado tras reiterar que todo obedece a una estrategia electoral.

El líder socialista se ha mostrado más cauto: "Vamos a seguir apostando por el consenso hasta última hora, hasta el último segundo", afirma Miguel Ángel Gallardo.