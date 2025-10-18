Un "autobús informativo" recorrerá los pueblos de Extremadura para asesorar de los trámites y ayudas de la Junta: "Nuestra prioridad es estar cerca"

La Junta de Extremadura, y más concretamente la consejería de Hacienda y Administración Pública, pone en marcha una oficina móvil para informar de las ayudas y bonificaciones que el ejecutivo regional ha aprobado destinadas a los municipios afectados por los incendios de este pasado verano.

El autobús informativo empezará su recorrido el próximo lunes, 20 de octubre, en Jarilla, donde también permanecerá el día 21, para después seguir por los pueblos de la comarca, de la provincia de Cáceres y posteriormente comenzar con los de la provincia de Badajoz. En total recorrerá 40 municipios hasta el próximo 25 de noviembre.

Ayudas y bonificaciones

En el mismo irá personal de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía, que informarán sobre las ayudas y bonificaciones que la Junta de Extremadura ha puesto en marcha para las empresas turísticas y de restauración y para los sectores agrícola, ganadero y apícola.

"Es una prioridad estar cerca de los ciudadanos, de los extremeños, porque esa es la principal función de una Administración", destaca al respecto la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano. "Trabajamos cada día para facilitar los trámites, hacer la Administración más moderna y accesible, y ofrecer un mejor servicio a todos los extremeños", añade.

"Esta oficina móvil arranca el lunes, pero no parará de recorrer los municipios de nuestra región, sobre todo los de la Extremadura más rural, que es la que tiene más dificultades para poder acceder a estos servicios", ha incidido la consejera, al tiempo que ha añadido que "todos los extremeños deben de tener los mismos servicios vivan donde vivan".

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, visita la oficina móvil que la Junta de Extremadura va a poner en marcha. / Juntaex

Hasta 3.000 euros

Las ayudas directas a los sectores agrícola, ganadero y apícola consisten en cuantías de hasta 3.000 euros por hectárea afectada, 500 euros por unidad de ganado mayor fallecida a causa de los incendios (vacuno, ovino, caprino y porcino) y 100 euros por colmena afectada.

Además, también hay subvenciones excepcionales por inutilización de vallados ganaderos de 37 euros por metro lineal de vallado afectado y una línea de préstamos de hasta 60.000 euros por beneficiario. En cuanto a las ayudas al sector turístico, se trata de concesiones directas dirigidas a empresas turísticas, empresas de actividades turísticas y alojamientos hoteleros, extrahoteleros y de restauración.

Información de microcréditos

Asimismo, se informará de la línea de microcréditos Jeremie para empresas turísticas y de restauración, con un importe máximo de hasta 50.000 euros y cuyas solicitudes podrán presentarse hasta el 31 de diciembre de 2025 en cualquier entidad de la Red de Oficinas de Cajalmendralejo y Caja Rural de Extremadura. También se gestionará el 100% de bonificación de determinadas tasas vinculadas al aprovechamiento cinegético.

Aparte de estos trámites, se facilitará información de carácter general sobre otros servicios que ofrece la Junta de Extremadura y orientación sobre cómo obtener el certificado digital o cómo realizar un trámite electrónico, por ejemplo.

Tras finalizar estas rutas, la oficina móvil seguirá recorriendo los municipios de la región para ayudar y asesorar sobre todos los servicios que ofrece la Junta de Extremadura.