Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto laboral

Sigue la polémica en el Infoex: La Junta ratifica que no habrá despidos y CCOO pide una reunión urgente

Hacienda sostiene que el vencimiento de los 138 contratos al 50% de jornada el 30 de noviembre ya estaba pactado y reitera que el 1 de diciembre se crearán las plazas indefinidas

Dos bomberos forestales del Infoex trabajando en un incendio en Garrovillas de Alconétar este mes de agosto

Dos bomberos forestales del Infoex trabajando en un incendio en Garrovillas de Alconétar este mes de agosto / CARLOS GIL

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

La Junta de Extremadura ha ratificado este sábado que ni ha despedido "ni va a despedir" a ningún bombero forestal del Plan de Lucha contra Incendios Forestales (Infoex), al tiempo que CCOO ha pedido convocar de manera urgente a los sindicatos por las cartas de despido que han recibido 138 efectivos. Al respecto, la Consejería de Hacienda y Administración Pública explica que lo que se va a producir el 30 de noviembre es una finalización de contratos laborales y, a partir del 1 de diciembre, se crearán 138 plazas indefinidas para dar al colectivo "la estabilidad que merece".

"No se ha roto ni se va a romper unilateralmente ninguna relación laboral", asegura el departamento que dirige Elena Manzano, que añade que esa fecha "ya estaba prevista, era conocida y estaba firmada por las dos partes de antemano", como viene ocurriendo desde el año 2017.

"Nuestro gobierno cumple con lo prometido y acaba con la temporalidad de estas plazas, garantizando en su provisión el máximo respeto a la Constitución española y al resto de la normativa vigente, con la que se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a plazas de empleo público", zanja la Administración extremeña.

Críticas de CCOO

La Junta se ha pronunciado así después de que el sindicato CCOO haya manifestado este sábado su "profunda preocupación y malestar" ante lo que ha calificado de una "posible amortización" de 138 plazas de bombero forestal, en concreto conductores contratados al 50% de jornada.

"Desde CCOO hemos realizado las consultas oportunas a la Administración autonómica, recibiendo como única respuesta que no tienen claro qué hacer", señala la organización sindical, que advierte que esa "falta de definición" aumenta la incertidumbre y desconcierto entre el personal que podría verse afectado.

Transparencia

A renglón seguido, la federación expresa tener conocimiento de que hay trabajadores que "están recibiendo notificaciones oficiales de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, en las que se les convoca para informarles sobre la modificación de 138 puestos de la categoría de Bombero/a Forestal Conductor/a de carácter discontinuo al 100% de temporalidad".

"Reclamamos que este proceso se realice con total transparencia, con garantías jurídicas y respetando plenamente los derechos del personal empleado público de la Junta de Extremadura, y que cualquier modificación se enmarque dentro del diálogo y la negociación colectiva", indica CCOO.

CSIF también denuncia

Este pasado viernes, era el sindicato CSIF el que mostraba su "estupor y sorpresa" por la notificación de despido a los 138 efectivos, y también exige una reunión "urgente" a la Junta con el fin de planificar la transformación de estos contratos al cien por cien "tal y como dieron su palabra los máximos responsables de la Junta en plena ola de incendios el pasado mes de agosto".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents