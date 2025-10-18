Monfragüe volverá a ser el epicentro mundial del turismo ornitológico con una nueva edición de FIO

Monfragüe volverá a convertirse en referente mundial de turismo ornitológico, una práctica centrada en la observación de aves que en Extremadura tiene un espacio privilegiado. La pedanía cacereña de Villarreal de San Carlos, dependiente de Serradilla y ubicada en el corazón del parque nacional, albergará del 27 de febrero al 1 de marzo de 2026 la 21ª edición de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), decana del sector en España y segunda más importante de Europa.

La cita reunirá lo mejor de la oferta y los servicios relacionados con la naturaleza y la observación de aves, actividad en la que Extremadura es una referencia internacional. Destinos, alojamientos, empresas de actividades, fabricantes y distribuidores de fotografía y óptica, editoriales y asociaciones conservacionistas, entre otros expositores, mostrarán sus proyectos y novedades.

Profesionales y público

Como es habitual, FIO programará un amplio conjunto de actividades para los profesionales y el público general, como jornadas, conferencias de fotografía, talleres infantiles, rutas senderistas y observatorios ornitológicos en lugares emblemáticos del Parque Nacional de Monfragüe, una de las mecas mundiales para la observación de aves, reserva de la biosfera de la Unesco y primer destino starlight de turismo astronómico de Extremadura.

Cartel de Ana Fernández

Como ha ocurrido en las últimas ediciones, la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura, organizadora de FIO, ha invitado a una artista de reconocido prestigio para elaborar la imagen gráfica de la feria: la ilustradora pacense Ana Fernández, conocida como 'Sylvática', que se une a nombres como los españoles Manuel Sosa y José Antonio Sencianes, el británico Ian Lewington, el irlandés Killian Mularney, la colombiana Andrea Romero y el sueco Lars Jonsson, entre otros autores de naturaleza.

La especie protagonista es el somormujo lavanco (Podiceps cristatus), un ave que puede verse en embalses y charcas ganaderas de Extremadura durante todo el año y cuyo cortejo nupcial es uno de los más espectaculares y complejos de la avifauna ibérica. La autora ha elegido el somormujo lavanco no solo por su elegancia y belleza, sino también para llamar la atención sobre la necesidad de proteger los humedales, marismas y embalses, ecosistemas frágiles donde vive esta ave del tamaño de un pato.

El cartel que ilustrará la XXI de FIO, obra de la ilustradora pacense Ana Fernández 'Sylvática'. / Juntaex

2025: edición de récord

La feria alcanzó en su 20ª edición, celebrada del 21 al 23 de febrero, la cifra de 18.984 visitantes. En la vertiente empresarial, FIO concluyó en 2025 con los mejores números de sus 20 ediciones, ya que cerró con 114 expositores procedentes de 14 comunidades autónomas y seis países (Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, Perú y Portugal). Además, se registró el récord de 615 reuniones empresariales durante la mañana del viernes.

FIO es una herramienta más para consolidar a Extremadura como un referente en el turismo ornitológico, una actividad accesible para todos y que se puede practicar en el campo y la ciudad. En esta estrategia se inscriben iniciativas como el Festival de las Aves Ciudad de Cáceres (primavera), el Festival de las Grullas (invierno) y el Club de Producto Birding in Extremadura, formado por más de 130 socios de toda la región.