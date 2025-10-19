El 70% de los aspirantes se presentan a los primeros exámenes de las oposiciones del SES

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha celebrado este fin de semana nuevas pruebas selectivas dentro de su oferta pública de empleo, correspondientes a distintas categorías sanitarias y técnicas, tanto en turno libre como en promoción interna y turno de discapacidad. En total, más de 700 aspirantes han concurrido a los exámenes realizados entre el sábado y el domingo en distintas sedes de la región, con una participación media del 75%.

El sábado se examinaron las categorías de Odontoestomatólogo, Técnico Especialista en Radioterapia, Técnico de Gestión de Sistemas y Tecnologías de la Información y Celador para el turno de discapacidad intelectual. Este domingo ha sido el turno de los exámenes correspondientes a las categorías de Pediatra de Equipo de Atención Primaria, Médico de Urgencia Hospitalaria y Enfermero Obstétrico-Ginecológico (matrona).

Participación

En la especialidad de Odontoestomatólogo, estaban admitidos 125 aspirantes, de los cuales se presentó el 68%, según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Servicios Sociales. En Técnico Especialista en Radioterapia, hubo 150 admitidos y una participación del 64%.

Por su parte, en la categoría de Técnico de Gestión de Sistemas y Tecnologías de la Información, en el turno libre se habían admitido 37 candidatos, con una asistencia del 59,45%, mientras que en el turno de discapacidad participaron solo el 20% de los 5 admitidos. Finalmente, en la categoría de Celador turno de discapacidad intelectual, de los 169 admitidos, acudió a la prueba un 75,15%.

Categorías sanitarias

En Pediatría de Atención Primaria, se habían admitido 45 aspirantes en turno libre, con una asistencia del 77%, y un candidato en turno de discapacidad, presentado. En la categoría de Médico de Urgencia Hospitalaria, figuraban 142 admitidos en turno libre, con una participación del 74,65%; un aspirante en promoción interna, que también se presentó, y dos en turno de discapacidad, de los que acudió uno.

Por último, en Enfermero Obstétrico-Ginecológico, había 261 admitidos en turno libre con un 66,66% de asistencia, además de 22 aspirantes en promoción interna, con una participación del 77%, y tres en turno de discapacidad, aunque en este caso no se presentó ninguno.

Desarrollo del proceso

Las pruebas se han desarrollado con normalidad y sin incidencias reseñables. Estos procesos forman parte de la oferta pública de empleo en curso, dirigida a reforzar las plantillas de los centros sanitarios públicos de Extremadura y a reducir la tasa de interinidad.

Los resultados provisionales de las distintas categorías se publicarán en los próximos días en el portal de empleo público del SES, donde los aspirantes podrán consultar las calificaciones y los plazos para presentar alegaciones.

Más exámenes a partir de noviembre

El último fin de semana de octubre se realizarán los exámenes de otras seis categorías y para todos los fines de semana de noviembre (excepto el primero del 1 y 2) se han fijado también más exámenes: el próximo mes serán las pruebas de otras 18 de las categorías convocadas y 29 especialidades de facultativo especialista de área.

Tras estas, todavía faltarían por celebrarse más exámenes que todavía no tienen fijada una fecha oficial, pero las pruebas de las oposiciones del SES tienen previsto prolongarse hasta el mes de febrero.