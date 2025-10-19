El Plan Infoex interviene en 62 incidentes y 24 incendios forestales que han calcinado 160 hectáreas en Extremadura

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha intervenido esta semana en 62 incidentes, de los que 24 han sido incendios forestales que han afectado a una superficie aproximada de 160 hectáreas en distintos puntos de la comunidad. Así lo ha informado la Junta de Extremadura en su balance semanal de actuaciones del dispositivo regional de prevención y extinción de incendios.

De los fuegos registrados, 19 se han producido en la provincia de Badajoz y 5 en la de Cáceres, siendo el más relevante el declarado este sábado en Lobón (Badajoz), que obligó a activar el nivel 1 de peligrosidad por la posible afección a viviendas aisladas cercanas al foco. El incendio fue finalmente controlado gracias a la rápida intervención de los medios terrestres y aéreos del Infoex, que evitaron su propagación hacia zonas habitadas.

Desde la Junta se recuerda que, aunque las condiciones meteorológicas han comenzado a cambiar, el riesgo de incendios forestales sigue presente, especialmente en áreas donde persisten restos vegetales secos y temperaturas todavía elevadas para esta época del año.

Predicción meteorológica

La semana comenzará marcada por un cambio en la dinámica atmosférica. Según ha explicado la Junta de Extremadura, el conocido "bloqueo anticiclónico" que ha dominado los últimos días, causado por una masa de altas presiones sobre las Islas Británicas, llegará a su fin, lo que permitirá la entrada de frentes atlánticos.

La primera borrasca alcanzará las islas británicas entre el domingo y el lunes, y su frente, aunque debilitado, impactará de forma leve sobre la región extremeña, dejando temperaturas ligeramente más bajas y un incremento de la humedad ambiental, favorecido por los vientos de componente oeste.

Posibles lluvias y descenso térmico

Las previsiones apuntan a que las precipitaciones podrán llegar a Extremadura durante los primeros días de la semana, con mayor probabilidad en el noroeste, aunque no se descarta que las lluvias se extiendan a otras zonas de la comunidad. De confirmarse esta tendencia, supondría un alivio para el terreno tras semanas de estabilidad y sequedad, además de contribuir a reducir el riesgo de incendios.

Algunos modelos meteorológicos anticipan, además, que la inestabilidad podría continuar a partir de mitad de semana, prolongando un escenario favorable a la presencia de lluvias y a un descenso progresivo de las temperaturas máximas, algo que también ayudará a la regeneración del campo tras el intenso calor del verano.

Llamamiento a la prudencia

Pese a la llegada de las lluvias, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales insiste en la necesidad de mantener la precaución, especialmente en los trabajos agrícolas y en cualquier actividad próxima a zonas forestales o con vegetación seca. El Infoex recuerda que la mayoría de los incendios de esta semana se originaron por causas humanas, tanto accidentales como negligentes, por lo que la colaboración ciudadana resulta esencial para evitar nuevos episodios.

El dispositivo autonómico continuará en estado de vigilancia activa, con personal desplegado en puntos estratégicos de ambas provincias y medios aéreos en alerta ante posibles rebrotes o nuevos focos durante los próximos días.