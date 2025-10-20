Campaña internacional para atrapar al turista inglés: 'Spain is much more' (y Extremadura también)

Los cincuenta palacios, ermitas y templos que Cáceres concentra en un recinto amurallado levantado por los almohades entorno al siglo XII; la catedral de Plasencia, su plaza mayor, casas señoriales y convento; el Valle del Jerte con sus paisajes montañosos, cascadas y gargantas, con sus dos millones de cerezos; la excelencia imperiales del Monasterio de Yuste con el Palacio de Carlos V, su iglesia, su claustro gótico...; la señorial Trujillo y ancestral Valverde de la Vera como su título de Pueblos más Bonitos de España...

Más de cincuenta periodistas y creadores de contenidos del Reino Unido recorren varios parajes y municipios extremeños, en una experiencia que culminará el 23 de octubre en un encuentro en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia), donde participantes, destinos, proveedores locales y organizadores compartirán sus experiencias sobre la España menos conocida por los turistas internacionales. Y es que profesionales de varios países de Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá visitan hasta nueve comunidades autónomas estos días dentro de la misma campaña.

De la piedra al cielo

La iniciativa forma parte de una proyecto de Turespaña, Paradores y la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España, denominado 'Spain is much more' (España es mucho más), en el que colabora la Junta de Extremadura. Pretende promocionar los destinos de interior y naturaleza en los mercados internacionales. Los periodistas y creadores de contenidos descubren Extremadura en un itinerario que combina visitas a ciudades y pueblos monumentales, experiencias gastronómicas, rutas por parajes naturales y astroturismo, entre otras actividades.

Concretamente, en esta primera edición de 'Spain is much more', Extremadura y Castilla y León forman parte de la Ruta del Oeste, diseñada para el mercado británico, un itinerario que, por tierras extremeñas, discurre por Cáceres, Plasencia, Valle del Jerte y el monasterio de Yuste, además de Trujillo y Valverde de la Vera.

Esta colaboración con Turespaña se produce días después de la V Convención de este organismo en Cáceres, dedicada a 'Experiencias que transforman: construyendo el mejor turismo', una cita en la que participaron más de 1.000 profesionales del sector y que proyectó la imagen de Extremadura en todo el mundo.

Las rutas más sabrosas: queso, aceite, jamón, vino...

Pero además, la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extemadura está colaborando con la creadora de contenidos 'Gastroviajera' para promocionar las Rutas Gastronómicas Sostenibles de Extremadura, a través de sus redes sociales.

Desde este lunes y hasta el jueves 23 de octubre, se realizará un itinerario por Extremadura para conocer las experiencias turísticas que ofrecen algunas empresas y entidades adheridas a los clubes de la Ruta del Queso, Ruta del Aceite, Ruta del Ibérico 'Dehesa de Extremadura' y Ruta del Vino y Cava Ribera del Guadiana.

Participantes de 'Spain is much more', junto al Museo Helga de Alvear. / Cedida

El programa comprende visitas a la almazara y Museo del Aceite de Monterrubio de la Serena, en colaboración con la DOP Aceite Monterrubio, a las almazaras Alguijuela en Torremayor, Olivos del Búrdalo en Miajadas y la de la Sociedad Cooperativa del Campo Santa Catalina de Alía, que elabora AOVE con la variedad Manzanilla Cacereña, autóctona del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.

Le seguirán otras actividades gastronómIcas como una cata y degustación comentada de productos ibéricos de Extremadura en el comercio gastronómico Guadyerbas de Montijo y una visita guiada en la Dehesa de Montánchez.

El queso y los vinos serán los protagonistas de las experiencias en la quesería Carrasco de Sierra de Fuentes y de las visitas guiadas y catas en Bodegas Ruiz Torres y Bodegas Cañalva de Cañamero.