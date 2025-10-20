El PSOE critica la aplicación del decreto para evitar robos de aceituna: más burocracia y retrasos

Mala planificación, más burocracia y retrasos en la campaña de recolección. Estas son algunas de las críticas que el diputado del PSOE Eduardo Béjar ha trasladado al director general de Agricultura y Ganadería, José Manuel Benítez, sobre la aplicación del nuevo decreto de trazabilidad de uvas y aceitunas en Extremadura, que entró en vigor el pasado mes de julio, tras su aprobación por parte del Ejecutivo regional, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria, evitar la falsificación de documentos, controlar los robos en el campo y cumplir con la normativa europea y nacional sobre trazabilidad agroalimentaria.

En una comisión celebrada este lunes en la Asamblea, el parlamentario ha denunciado que la entrada en vigor del decreto en pleno verano, sin una campaña de información adecuada, ha provocado colas en las oficinas agrarias, que agricultores no hayan podido acceder a la plataforma digital y demoras en la recogida de la aceituna. “No se puede exigir una digitalización exprés a personas mayores del medio rural sin ofrecer formación ni acompañamiento. Muchos ni siquiera pudieron empezar a recoger la aceituna porque no tenían el papel exigido”, ha criticado.

Cabe recordar que esta normativa, publicada el pasado 14 de julio en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), establecía la obligatoriedad de registrar electrónicamente el origen de la producción y los datos de transporte, a través de la plataforma digital Arado, con la finalidad de mejorar la seguridad al permitir su acceso a las personas productoras primarias identificadas con código en el Sistema de Información de Explotaciones Agrícolas (SIEX).

"Ustedes llegaron prometiendo menos burocracia y han hecho justo lo contrario, han obligado a agricultores mayores a hacer trámites digitales para los que no estaban preparados, colapsando las oficinas agrarias en plena campaña de aceituna", ha subrayado Béjar. En este sentido, ha señalado que en varios municipios del norte de Cáceres las citas en las oficinas comarcales agrarias se dieron con hasta 15 días de espera, obligando a desplazamientos a localidades como Plasencia. "Algunos no pudieron empezar a recoger porque no tenían el papel que ustedes exigen”, ha denunciado.

A pesar de reconocer la "loable" intención del decreto, Béjar ha sido en que el problema ha sido de forma y calendario: “Aprobar esto en julio y aplicarlo en septiembre sin tiempo de adaptación ha sido un error”. Asimismo, el socialista ha advertido del riesgo que suponen estas trabas para el olivar tradicional del norte de Cáceres: “Si se sigue presionando con normas mal implementadas, muchos agricultores abandonarán y perderemos mucho más que aceitunas”.

Respuesta de la Junta

En su turno de palabra, Benítez ha defendido la legalidad y necesidad del decreto, al tiempo que ha negado que haya supuesto mayor carga burocrática: “Es el mismo papel que ya exigía el decreto de 2016 aprobado por ustedes. Lo único que hemos hecho es mejorar su trazabilidad, evitar falsificaciones y adaptarlo a las normas que ya existían desde 2002 y 2004”. En este sentido, ha subrayado que los agricultores tenían la obligación legal de registrar sus explotaciones y llevar documentos de trazabilidad desde hace más de 20 años. "Si no lo hacían, no es porque no fuera obligatorio, sino porque nadie lo comprobaba”, ha advertido.

El director general ha señalado que el decreto simplifica y moderniza los requisitos legales ya existentes desde hace décadas. Ha añadido que a través de la nueva trazabilidad digital se pretende también frenar el robo de aceitunas y uvas, así como evitar el “blanqueo” de producto robado en almazaras o bodegas. “La Guardia Civil, a través de los Equipos ROCA, nos ha solicitado herramientas más eficaces. Este decreto responde también a una necesidad de seguridad pública”, ha indicado.

Costes de producción

Otro punto del orden del día ha versado sobre el coste de producción de la aceituna manzanilla cacereña reflejado en un estudio de la Universidad de Extremadura (UEx) que cifra este en 0,718 euros/kg, lo que se traduce en 6,5 céntimos más bajo que otro elaborado hace tres años. Benítez ha lamentado que, a su juicio, PSOE y Unidas por Extremadura "alimenten la polémica" en torno a esta cuestión. "La Junta nunca va a hacer nada en perjuicio de los agricultores", ha dicho.

En este sentido, ha expuesto que "en ningún caso" se trata de beneficiar o perjudicar "a unos o a otros", a industria o agricultores. De esta forma, ha defendido la metodología de la investigación universitaria "sin ningún conflicto de interés". "Ni suscribo ni dejo de suscribir lo que dice este estudio, ni tengo que convencer a nadie de que se hace para favorecer a la industria", ha apuntado Benítez, quien ha recordado que la Junta no ha realizado el estudio.

Benítez ha avanzado, a preguntas del PSOE, que el Ejecutivo realizará estudios "genéricos" de costes de otros productos como el arroz o los cereales de invierno, afectados por un "mercado global" y cuyos problemas "no se van a solucionar con un estudio de costes". Por su parte, Béjar ha criticado la conclusión del estudio frente a lo que dicen "todos los agricultores", quienes señalan que los costes de producción suben.

La diputada de Unidas Irene de Miguel también ha criticado el estudio a la vez que ha exigido un precio justo para las aceitunas de los olivareros del norte de Cáceres. La parlamentaria ha acusado a la Junta de "lavarse las manos" en este sentido y de "trabajar para arruinar a los agricultores" sin atacar el "monopolio" de la industria de la manzanilla cacereña, ha dicho a la vez que ha pedido ayudas para la sequía en el sector.