Extremadura, la 'excepción ibérica' al alquiler: más de la mitad de las viviendas resisten por debajo de los 700 euros

El 56% de las viviendas en Extremadura se alquila por menos de 700 euros al mes, una cifra que contrasta con la tendencia nacional al alza y que sitúa a la región entre las más asequibles del país. Otro 37% de los inmuebles extremeños se mueve en la franja de entre 700 y 1.000 euros mensuales, mientras que solo un 5% supera los 1.000 euros y apenas un 2% rebasa los 1.500.

Entre las ciudades con mayor oferta por debajo de los 700 euros destacan Badajoz, Zamora, Palencia y Huelva, según un estudio del portal inmobiliario Pisos.com. De hecho, el precio medio en Extremadura sigue siendo de los más bajos, con 6,49 euros por metro cuadrado, solo por detrás de La Rioja (5,81 €/m²) y Castilla y León (6,33 €/m²).

Distribución del precio del alquiler en Extremadura / El Periódico Extremadura

La subida respecto a agosto ha sido del 1,88%, una variación moderada respecto a las dos comunidades con los precios más contenidos. En cambio, en el balance interanual, Extremadura ocupa el noveno puesto en incremento del alquiler respecto a las 17 comunidades analizadas, con una subida del 19,96%. Los mayores repuntes registrados en Asturias (29,83%), Murcia (27,30%) y País Vasco (25,69%).

En España, el 37% supera los 1.500 euros

En el conjunto del país, más de un tercio de los alquileres supera los 1.500 euros mensuales, convirtiéndose en el segmento más numeroso del mercado, y las Islas Baleares presentan la mayor cantidad de inmuebles por encima de ese precio. Le sigue la franja intermedia de entre 700 y 1.000 euros mensuales, que representa el 27% del total, mientras que el 24% se sitúa entre los 1.000 y 1.500 euros.

En el extremo más asequible, solo el 12% de las viviendas en alquiler tiene un precio inferior a los 700 euros al mes, lo que según el portal evidencia la escasez de oferta en el segmento más económico del mercado.

El 86% supera los 1.500 euros en Baleares

Por comunidades autónomas, Islas Baleares encabeza el ranking de precios más elevados, con un 86% de inmuebles por encima de los 1.500 euros mensuales debido a la presión turística y la demanda de alquileres vacacionales. De hecho, en Baleares no existe oferta por debajo de los 700 euros (0%) y apenas un 2% se sitúa entre 700 y 1.000 euros.

En la Comunidad de Madrid, el 62% de los alquileres supera los 1.500 euros mensuales y no existe ninguna vivienda por debajo de los 700 euros, mientras que solo el 7% se encuentra en la franja de 700 a 1.000 euros. En Cataluña, el 68% de los inmuebles cuesta más de 1.500 euros al mes, con apenas un 3% por debajo de los 700 euros y un 8 % entre 700 y 1.000 euros.

A nivel provincial, cuatro provincias destacan por concentrar más de la mitad de su oferta de alquiler en el segmento de más de 1.500 euros mensuales. Las Islas Baleares encabezan la clasificación (86%), seguida de Barcelona (76%), Madrid (62%) y Málaga (56%). Por capitales, en Palma de Mallorca el 89% de los alquileres superan esta cifra, por delante de Barcelona (81%), Madrid (65%), Valencia (45%) y Bilbao (44%).

Extremadura y Castilla-La Mancha, los más baratos

En el lado opuesto se sitúan Extremadura y Castilla-La Mancha, donde los precios se mantienen en niveles mucho más moderados. Castilla-La Mancha presenta cifras similares, con un 28% de inmuebles por debajo de 700 euros y apenas un 2% por encima de 1.500 euros. Por provincias, por debajo de los 700 euros mensuales destaca Jaén (83% de los inmuebles), seguida de Zamora (70 %), Badajoz (61%), Ciudad Real (60%) y Teruel (54%).