La gorra de Montehermoso conquista Madrid: el traje más emblemático de Extremadura se expone en el Museo del Traje

El traje de gala de montehermoseña, uno de los mayores símbolos de la identidad extremeña, ha dado un paso histórico: llega al Museo del Traje de Madrid como parte de la exposición temporal “Raíces”, que podrá visitarse en la sala de exposiciones del museo entre el 21 de mayo y el 9 de noviembre de 2025 con entrada libre y gratuita. La muestra busca poner en valor la riqueza de las indumentarias tradicionales de toda España, y entre ellas, la representación de Extremadura brilla con luz propia.

Primeras representaciones

Las imágenes más antiguas del traje de gala de montehermoseña datan de los años 60-70 del siglo XIX. Una de las fotografías más conocidas fue realizada por Jean Laurent durante la boda de Alfonso XII, un acontecimiento en el que se reunieron parejas representativas de todas las comarcas españolas. En aquella imagen histórica, la mujer montehermoseña lucía el traje de gala con pañuelo en la cabeza, ocultando un moño alto.

Pareja montehermoseña en la boda de Alfonso XII, fotografía de Jean Laurent, 1863 / FLICKR

La primera representación pictórica del traje de gala con gorra la realizó Joaquín Sorolla, en su obra “El mercado”, un óleo sobre tela que forma parte de la serie de grandes paneles regionales encargados por la Hispanic Society of America. En esta pintura, Sorolla muestra su visión de la región extremeña a través de mujeres vestidas con distintos atuendos: algunas con el traje de gala, portando un pañuelo en la cabeza, mientras otras aparecen con el traje de diario y la característica gorra.

El Mercado, Joaquín Sorolla / The Hispanic Museum & Library

El origen de la gorra de Montehermoso

Confeccionada con paja de centeno, un material que la hace especialmente flexible y cómoda, esta gorra era ideal para realizar las labores al aire libre. Se distingue por su copa elevada y un ala delantera prominente, lo que le da forma de gorra. A diferencia de los sombreros, que presentan ala en todo el perímetro, esta prenda se diseñó para proteger el rostro del sol durante las jornadas de trabajo.

Originalmente, la gorra formaba parte del atuendo de diario y no del traje de gala. Sin embargo, su evolución vino de la mano de una mujer: Ana García Ruano, una artesana montehermoseña que, además de trabajar en el campo, se dedicaba en su juventud a la elaboración de sombreros de paja de centeno. Su habilidad y creatividad la llevaron a reelaborar un antiguo sombrero de ala ancha, deshaciéndolo por completo y adaptándolo para permitir el característico moño alto de las mujeres de su pueblo. Elevó la copa y moldeó las alas hasta darles forma de visera, creando así una pieza elegante a la par que funcional. Para convertirla en una gorra de gala, decidió adornarla con hilos de lana de colores vivos y pequeños espejos, a los que, con el tiempo, se les fue otorgando un especial significado:

Espejo intacto: la mujer era soltera

la mujer era soltera Espejo roto: indicaba que la mujer estaba casada

indicaba que la mujer estaba casada Sin espejo y con detalles en negro: simbolizaba la viudez

Extremadura en Madrid

La exposición “Raíces”, surge a modo de homenaje para celebrar el centenario de la Exposición del Traje Regional de 1925, recuperando las colecciones que dieron origen al actual Museo del Traje. De esta forma, se pone en valor la evolución de la indumentaria tradicional española, donde el traje de gala de Montehermoso ocupa un lugar especial.