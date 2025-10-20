La peatonalización del puente romano de Alcántara le allana el camino para ser Patrimonio de la Humanidad

Desde este lunes, alrededor de seiscientos vehículos, ochenta de ellos pesados, han dejado de cruzar a diario el río Tajo por el puente romano de Alcántara, que ahora se reservará para un uso peatonal. En su lugar, todos ellos transitarán por el nuevo viaducto que se acaba de inaugurar. "Es un orgullo inmenso estar hoy aquí inaugurando este nuevo puente de Alcántara, que era un anhelo de toda la comarca desde hace mucho tiempo, compartido con el conjunto de la sociedad extremeña, y que hoy por fin lo vemos materializado", esgrimió hoy la presidenta extremeña, María Guardiola. "Hay infraestructuras que unen kilómetros y hay otras, como esta, que lo que unen es a las personas, que lo que hacen es escribir pasado, presente y futuro al mismo tiempo", dijo. En este sentido, argumentó, "aquí, al pie del río Tajo, mirar al horizonte es mirar hacia siglos de patrimonio, es mirar hacia generaciones y generaciones de extremeños”.

Piedra, acero (el material que da cuerpo a la nueva infraestructura) y hormigón se suceden en unos pocos centenares de metros por el cauce del Tajo dando forma cada uno de ellos a tres infraestructuras imponentes: los dos puentes y la presa de la central hidroeléctrica José María de Oriol. Del viaducto que acaba de abrirse al tráfico, Guardiola destacó que, además de ser "moderno, es una muestra de respeto a nuestros bienes culturales con una mirada innovadora". "Está integrado absolutamente en el paisaje" a la vez que da respuesta “a las necesidades" de movilidad sin que "nadie nunca más tenga que volver a preocuparse por la conservación de esta joya” que es "nuestro Puente Romano de Alcántara". Un monumento "que a partir de ahora vamos a poder admirar más y mejor". "El acero con el que está hecho, arguyó, "se funde con los colores de nuestra tierra, dialogando con la piedra milenaria que convive con el río desde el año 103".

Coches cruzando el nuevo puente tras su inauguración. / Jorge Valiente

No obstante, señaló que esta obra "no ha sido ni fácil ni rápida". "Cuando llegamos hace apenas dos años nos encontramos un proyecto paralizado” y con la posibilidad de que “se quedara a medias”. "Hoy, después de una inversión de 23 millones de euros”, se ha convertido "no solo en una nueva vía para el tráfico rodado y peatonal”, sino en “un espacio para poder experimentar la historia viva. Y además, está situado en un entorno maravilloso, en un entorno inmejorable y que tiene gran valor, que es el Parque Natural del Tajo Internacional, Reserva de la Biosfera Transfronteriza”.

Igualmente, incidió en que el proyecto se completará convirtiendo la antigua carretera en un camino peatonal iluminado, unos trabajos que se espera finalizar en los primeros meses de 2026. De esta forma, se cerrará "un itinerario accesible, uniendo lo mejor de dos épocas y dos obras maestras, dijo la presidenta extremeña, que adelantó que "vamos a iniciar" los "trámites para poder pedir a la UNESCO que el Puente Romano de Alcántara sea declarado patrimonio de la humanidad porque, por supuesto, lo merece".

"Un sueño de muchos años de todos los alcantareños"

"Hoy se hace realidad un sueño de muchos años de todos los alcantareños", resaltó por su parte Mónica Grados, alcaldesa de Alcántara, quien comenzó su intervención recordando que fue en 2014 cuando se anunció la construcción de este viaducto y que, aunque finalmente se ha "tardado más de 10 años en poder realizarlo", desde ahora, "al fin vamos a poder dejar descansar al puente Romano, que creo que ya se lo merece". Un monumento para el que volvió a pedir algo que "llevamos reivindicando muchísimos años", que es su reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad. Un puente como este, defendió, "hay pocos en el mundo".