El PP carga al PSOE la responsabilidad de aprobar los presupuestos y Gallardo habla ya de "legislatura fallida"

Semana clave para decidir el futuro de las cuentas autonómicas. Este jueves termina el plazo para que los grupos de la oposición registren enmiendas a la totalidad a los presupuestos de 2026, que enfrentarán su primer trámite parlamentario el próximo lunes 27 de octubre. Ante una segunda prórroga, la presidenta de la Junta, María Guardiola, ya ha advertido que convocará elecciones autonómicas y ahora el PP descarga esta responsabilidad en el PSOE. "Si el señor Gallardo realmente quiere llegar hasta el final y sacar adelante los presupuestos, no tiene sentido que bloquee el diálogo con una enmienda a la totalidad", ha defendido este lunes el portavoz de los populares, José Ángel Sánchez Juliá.

El líder socialista no anticipa "ningún escenario", pero a día de hoy considera que la "firme voluntad" de la Junta de Extremadura es que no haya acuerdo y habla ya de "legislatura fallida". "Al final optará por Vox, o por aquello que le exija su partido en Madrid, porque desde que está Guardiola las decisiones no se toman en Extremadura, se toman en la calle de Génova", ha señalado. "Será su responsabilidad si no hay acuerdo y finalmente vamos a ese escenario electoral", ha replicado Miguel Ángel Gallardo.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, atiende a los medios de comunicación / EUROPA PRESS

Ruptura con Vox

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ya dejó claro el viernes que la negociación para sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2026 y evitar el adelanto electoral se centra en el PSOE, toda vez que Vox "ya se retiró del diálogo y ha dicho públicamente que no tiene que negociar con la Junta". Y en la misma línea se ha pronunciado este jueves el portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá, que ha considerado que una enmienda total de los socialistas supondría "dar un portazo a la negociación".

Sobre esta posibilidad, Gallardo insiste en que el PSOE continúa estudiando el presupuesto. "Para hablar, para dialogar, para escuchar y también para entenderse siempre hay tiempo, y más cuando uno está en minoría absoluta. No queremos anticipar ningún escenario hasta ver cuál es la voluntad real del gobierno de Guardiola, que hasta el día de hoy es cero. Se comporta como si tuviera una amplia mayoría absoluta cuando lo que tiene realmente es una amplia minoría y una amplia soberbia", ha dicho tras recordar que la pasada semana solicitó a la presidenta una reunión que ella ha rehazado.

Impuestos: el principal escollo

En respuesta, Sánchez Juliá ha pedido a Gallardo "que se centre y deje de enredar" con reuniones bilaterales para que los equipos negociadores puedan seguir trabajando. Según ha avanzado, la Junta ya ha analizado la propuesta del PSOE para ajustar los tramos autonómicos del IRPF y está a la espera de que los socialistas respondan ahora al documento que se les ha remitido. Hasta el momento, y al igual que ocurriera el año pasado, la batalla tributaria ha sido el principal escollo en la negociación con los socialistas, que se oponen a la rebaja de la ecotasa para Almaraz y reclaman la reactivación del Impuesto de Patrimonio o el de viviendas vacías.

"Habrá que esperar al jueves para ver si (Gallardo) está en la responsabilidad de trabajar por Extremadura o está en la irresponsabilidad de trabajar por él mismo", ha señalado finalmente Sánchez Juliá. El portavoz del PP ha insistido en que el acuerdo para salvar los presupuestos es "posible" si todos los grupos se centran en el interés de los extremeños. En este sentido, ha pedido a los cinco diputados de Vox que miren las cuentas "con los ojos de los extremeños y no los de Santiago Abascal, que conoce Extremadura única y exclusivamente por las fotos de Instagram".

Fotogalería | La Junta registra en la Asamblea los presupuestos en la Asamblea / Javier Cintas

27 de octubre: fecha clave

El día clave será el lunes 27 de octubre, fecha que ha fijado la Mesa de la Asamblea para el debate de totalidad: si el proyecto de ley supera este primer filtro parlamentario, continuará su tramitación. De lo contrario, se postula su devolución a la Junta, que tendría que optar por una segunda prórroga para el presupuesto de 2024 o bien registrar unas nuevas cuentas. Fue lo que ocurrió en el año 2016: contra todo pronóstico, el PP de José Antonio Monago apoyó la enmienda total de Podemos y el pleno tumbó los primeros presupuestos de la segunda legislatura de Guillermo Fernández Vara, (entonces en minoría), que llegaron a la Cámara sin negociación previa. Cinco meses después y tras abrir el diálogo, logró sacarlos adelante con la abstención del PP y Ciudadanos.

Pero no parece que este vaya a ser el caso ahora. Guardiola ya ha advertido que ante un nuevo fracaso, convocará elecciones autonómicas: "Presupuestos para el futuro, o que el futuro lo decidan los extremeños" es su mantra. La presidenta insiste en que esto no es una amenaza, sino "una declaración de responsabilidad" ante lo que implicaría para la acción de gobierno una segunda prórroga.

De momento, solo Unidas por Extremadura ha confirmado que presentará enmienda a la totalidad a las cuentas de 2026, auque el portavoz de Vox, Óscar Fernández, ha reconocido que a día de hoy esa es también la opción "más probable" para su partido. El plazo para registrarlas termina a las 14.00 horas de este jueves.